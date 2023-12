DICJ | Falta de inspectores deverá manter-se em 2024

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos poderá continuar no próximo ano com falta de pessoal, em especial para os trabalhos de inspecção nos casinos do território, apesar dos recrutamentos que são esperados a breve trecho, avançou ontem o portal GGR Asia, citando comentários governamentais ao orçamento para o próximo ano. A indicação de que as novas contratações podem não ser suficientes para cobrir o trabalho de todos os departamentos da DICJ consta do parecer da comissão que analisou o diploma.

Segundo as estimativas, a DICJ deve terminar 2024 com 60 novos empregados, após finalizada a fase de formação, prontos para trabalhar na inspecção a casinos, que se juntam a uma equipa que neste momento conta com 83 profissionais, quatro destes serão promovidos ou aposentados no próximo ano.

De acordo com o documento assinado pelos deputados que analisaram o orçamento em sede de comissão da Assembleia Legislativa, são precisos seis inspectores para cada casino, tendo em conta folgas, fins-de-semana e férias. Actualmente, um único inspector tem de escrutinar as operações de vários casinos num só turno.

É ainda destacado que a falta de mão-de-obra permanece apesar do encerramento de vários casinos-satélite e se estende ao departamento de investigação.