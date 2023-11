Taiwan | Candidato William Lai escolhe Hsiao Bi-khim como aliada para eleições

William Lai, que é candidato a governar Taiwan, escolheu a representante de longa data de Taipé nos Estados Unidos como a sua candidata para o cargo de vice. O actual vice-líder Lai anunciou ontem, na sua página na rede social Facebook, a nomeação de Hsiao Bi-khim – nascida no Japão, filha de pai taiwanês e mãe norte-americana – como a sua aliada mais próxima para as eleições de Janeiro.

A medida deve reforçar o apoio a William Lai entre os membros do Partido Democrático Progressista, actualmente no poder. Lai e Hsiao enfrentam uma oposição dividida, liderada pelo Partido Nacionalista, também conhecido como Kuomintang, que tem procurado atrair candidatos independentes para a sua candidatura.

Lai é o actual vice de Taiwan. A actual líder, Tsai Ing-wen, está prestes a terminar o seu segundo mandato de quatro anos. O exercício do cargo no território está limitado a dois mandatos.

Na sua publicação no Facebook, Tsai disse que Hsiao foi crucial para a cooperação com os EUA, o principal aliado e fornecedor de armamento de Taiwan. “Esta equipa, após oito anos no poder da líder Tsai, está completamente preparada para enfrentar todos os desafios, tanto internos como da China”, afirmou Lai.

Hsiao Bi-khim, de 52 anos, ocupa o cargo de representante de Taipé nos Estados Unidos desde 2020. Ela é considerada uma diplomata astuta e com bons contactos, que tem conseguido navegar entre as tensões geopolíticas que dividem Washington e Pequim.