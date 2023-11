Abertas candidaturas para subsídios a “Álbuns de Canções Originais”

Começa hoje e decorre até 12 de Janeiro do próximo ano o prazo de candidaturas para o “7.º Plano de Subsídios à Produção de Álbuns de Canções Originais”, suportado pelo Fundo de Desenvolvimento da Cultura (FDC). Este programa subsidia projectos musicais no formato de “álbum” e “mini-álbum”, pretendendo “cultivar os talentos musicais locais, proporcionar-lhes mais oportunidades de lançar canções originais e desenvolver gradualmente o mercado, promovendo assim o desenvolvimento da indústria musical em Macau”.

Deste programa de apoio estão excluídos álbuns de colectâneas e de grandes êxitos de um artista, ou seja, temas já gravados, pelo que “todas as canções devem ser obras inéditas e não encomendadas, com um mínimo de 3 canções para os miniálbuns e mínimo de seis músicas para os álbuns”.

O FDC adianta ainda, em comunicado, que o álbum financiado “deverá ser distribuído digitalmente em pelo menos quatro plataformas comerciais de música digital, pelo menos uma das quais deve ser uma plataforma relevante do Interior da China”.

Criatividade e companhia

O FDC terá uma comissão de avaliação de actividades e projectos a avaliar as candidaturas consoante critérios como a “criatividade da composição, letras, arranjos e produção musical”, bem como a “qualidade de actuação do intérprete, a proposta de produção, a experiência profissional da equipa, a proposta de divulgação e promoção” e ainda a “razoabilidade do orçamento do projecto”

O FDC irá subsidiar, no máximo, seis artistas na categoria de “miniálbuns”, com 135 mil patacas para cada um, enquanto apenas quatro beneficiários poderão receber um subsídio no montante máximo de 270 mil patacas para quatro álbuns.

Incluem-se no apoio, despesas relacionadas com a produção, transporte, a promoção, o arrendamento de estúdio de gravação e o aluguer de equipamentos, com o prazo de apoio financeiro de 18 meses. Por outro lado, o FDC organizará peritos para prestarem aconselhamento profissional aos beneficiários na produção dos seus álbuns. Amanhã, decorre uma sessão de esclarecimento sobre este plano de apoio, às 15h, no auditório da FDC situado no 7.º andar do Edifício Centro Comercial Cheng Feng, na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção.