Autoridades palestinianas e de países muçulmanos visitam a China

Uma delegação de ministros dos Negócios Estrangeiros da autoridade palestiniana e de quatro países predominantemente muçulmanos vai visitar a China entre hoje e amanhã, anunciou ontem Pequim. Esta delegação integrará os ministros dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestiniana na Cisjordânia, Arábia Saudita, Jordânia, Egipto e Indonésia, assim como o secretário-geral da Organização de Cooperação Islâmica.

“Durante a visita, a China fará uma profunda comunicação e coordenação com a delegação conjunta de ministros dos Negócios Estrangeiros de países árabes e muçulmanos para promover uma desaceleração no conflito israelo-palestiniano, a protecção de civis e uma solução justa para a questão palestiniana”, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, em comunicado.

Após o início da guerra no mês passado, muitas autoridades chinesas, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, pediram um cessar-fogo imediato e uma “acalmia” da situação. Historicamente, Pequim é bastante favorável aos palestinianos e a favor da solução de dois estados para resolver o conflito israelo-palestiniano.

Sem dó

Em 07 de Outubro, o movimento islamita Hamas desencadeou um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e é classificado como organização terrorista pela União Europeia e pelos Estados Unidos, bombardeando várias infraestruturas em Gaza e impondo um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e electricidade, acções condenadas pelo direito internacional e que configuram crimes de guerra.

Os bombardeamentos israelitas por ar, terra e mar já causaram mais de 16 mil mortos, na maioria civis, na Faixa de Gaza, de acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde do Governo de Gaza, controlado pelo Hamas. Apesar dos constantes apelos internacionais para pausas humanitárias e de cessar fogo, as forças israelitas continuam o massacre na região.