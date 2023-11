G7 | EUA reafirmam que Israel não deve reocupar Faixa de Gaza

O secretário de Estado norte-americano declarou ontem que Israel não deveria reocupar a Faixa de Gaza no final do conflito em curso com o Hamas, após uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 em Tóquio.

“A única forma de alcançar uma paz sustentável será através do não deslocamento de palestinianos em Gaza, da não reocupação da Faixa [de Gaza] e da não realização do bloqueio ou da redução do território”, disse Antony Blinken numa conferência de imprensa.

Os Estados Unidos já tinham manifestado a sua oposição a uma possível reocupação do território palestiniano na terça-feira, depois de o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter declarado no dia anterior que o seu país assumiria “a responsabilidade geral pela segurança” de Gaza “por um período indefinido”.

“Fomos muito claros desde o primeiro dia: Gaza não pode ser governada pelo Hamas, Israel não pode ocupar Gaza e não pode haver deslocamento de palestinianos”, afirmou Blinken, acrescentando que encontrou uma “grande unidade” entre o G7.

De acordo com o secretário de Estado norte-americano, será necessário também “colocar as vozes e aspirações do povo palestiniano no centro da governação em Gaza” depois da guerra e tornar este território “unificado” com a Cisjordânia sob o controlo da Autoridade Palestiniana.

Deve ainda ser criado, segundo Blinken, um “mecanismo sustentável para a reconstrução de Gaza” e será necessário encontrar “uma forma de permitir que israelitas e palestinianos vivam lado a lado nos seus próprios espaços, nas mesmas condições de segurança, liberdade, oportunidades e dignidade”.

Blinken destacou o papel do Japão – país que ocupa actualmente a presidência e é o anfitrião da reunião de dois dias do grupo, que terminou ontem -, nomeadamente pelos seus esforços no alívio das tensões no Médio Oriente e na ajuda humanitária a Gaza.