Trabalhadores soterrados em túnel no norte da Índia estão vivos, confirmam socorristas

Os 40 trabalhadores que ficaram soterrados quando um túnel rodoviário em construção no norte da Índia se desmoronou, no domingo, estão vivos, anunciou hoje um responsável dos serviços de socorro. “Todos os 40 trabalhadores presos dentro do túnel estão vivos”, disse, em comunicado, o comandante da Força de Resposta a Desastres indiana, Karamveer Singh Bhandari, acrescentando que está a ser enviada água e comida.

As equipas de resgate conseguiram entrar em contacto com os sobreviventes, primeiro através de uma mensagem num pedaço de papel, e, mais tarde, conseguiram estabelecer comunicação por meio de aparelhos de rádio.

Um responsável dos serviços de socorro do estado de Uttarakhand disse que as autoridades estão a bombear oxigénio e a enviar “alguns pequenos pacotes de alimentos” para o interior do túnel, através de uma conduta.

Durgesh Rathodi acrescentou que as equipas de resgate usaram escavadoras para remover cerca de 20 metros de escombros, estando atualmente a 40 metros dos trabalhadores.

Um agente da polícia, Prashant Kumar, disse que mais de 150 socorristas usaram também equipamentos de perfuração para remover escombros durante toda a noite.

A parte desabada do túnel com 4,5 quilómetros de comprimentos fica a cerca de 200 metros da entrada, disseram as autoridades à agência de notícias Press Trust of India.

O primeiro-ministro de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, que visitou já o local do acidente, escreveu na rede social X (antigo Twitter) que a remoção dos escombros continua “sem parar” para retirar os trabalhadores “com segurança”.

“O lado positivo é que os trabalhadores não estão uns em cima dos outros e têm um espaço tampão de cerca de 400 metros para caminhar e respirar”, assegurou um outro responsável dos serviços de socorro, Devendra Patwal, ao jornal Indian Express.

A derrocada ocorreu na madrugada de domingo, na região dos Himalaias, quando um grupo de trabalhadores abandonava o estaleiro e chegava uma equipa de substituição.

O túnel faz parte da autoestrada Chardham, um projeto emblemático do governo federal da Índia em construção entre Silkyara e Dandalgaon para ligar os dois importantes santuários hindus de Uttarkashi e Yamnotri, em Uttarakhand, um estado montanhoso que atrai muitos peregrinos e turistas.

Em janeiro, as autoridades de Uttarakhand transferiram centenas de pessoas para abrigos temporários depois de um templo ter desabado e terem surgido fissuras em mais de 600 casas devido ao afundamento de terrenos na cidade de Joshimath e arredores.