China vai ter novo F4 em 2024

Após três visitas consecutivas a Macau, o Campeonato Chinês de Fórmula 4 teve a sua prova de encerramento agendada para o Circuito da Guia, mas o Grande Prémio acabou por optar pelos mais modernos e seguros monolugares Tatuus F4-T421 do revitalizado Campeonato do Sudoeste Asiático de Fórmula 4. Esta situação gerou uma resposta por parte do promotor do campeonato chinês, uma empresa subsidiária do gigante automóvel Geely.

No próximo ano, o Campeonato Chinês de Fórmula 4 irá finalmente introduzir um monolugar de F4 da última geração. O Mygale M21-F4, que as equipas do campeonato reconhecido pela FIA já tiveram a oportunidade de testar no mês passado em Zhuhai, vai substituir o desactualizado Mygale M14-F4 visto a correr no Grande Prémio de 2020 a 2022 e que está em uso desde 2015. Curiosamente, a melhor volta na qualificação deste ano da F4 foi 2:24.293, enquanto que a melhor volta da qualificação de 2022 tinha sido 2:27.627.

O Campeonato Chinês de Fórmula 4 termina no próximo fim de semana em Ningbo, num evento em que Tiago Rodrigues vai tentar conquistar o seu primeiro título em corridas de monolugares.