Diplomacia | Responsáveis pelas finanças preparam encontro Biden – Xi

Os líderes das duas nações vão encontrar-se na próxima semana, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia – Pacífico, em São Francisco

A secretária do Tesouro norte americana, Janet Yellen, e o seu homólogo chinês vão reunir-se em São Francisco, na próxima quinta-feira, para dois dias de conversações, numa altura em que a concorrência se intensificou entre os dois países.

As conversações de Yellen com o vice-primeiro-ministro He Lifeng destinam-se a lançar as bases para uma reunião entre o Presidente norte-americano, Joe Biden, e o Presidente chinês, Xi Jinping, na próxima semana, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia – Pacífico, em São Francisco.

A Casa Branca não espera que o encontro resulte em grandes mudanças na relação entre as duas nações. Os analistas dizem também que as expectativas devem ser mantidas baixas, dada a natureza competitiva da relação entre os dois países.

Nicholas Szechenyi, vice-director para a Ásia do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, disse num evento de antevisão da cimeira da APEC que “parece difícil para os Estados Unidos enfatizar de forma credível temas como a inclusão, a interconexão – os temas da cimeira da APEC deste ano – quando o principal motor da estratégia económica dos EUA no Indo-Pacífico não é necessariamente a cooperação económica, mas sim a concorrência económica”. “A estratégia dos EUA está muito focada na competição económica com a China”, disse, citado pela agência Associated Press.

Em Agosto, Biden assinou uma ordem executiva destinada a regular e bloquear o investimento norte-americano na China nos sectores de alta tecnologia, uma medida que a administração disse visar a proteção da segurança nacional. No ano passado, os EUA tomaram medidas para bloquear as exportações de ‘chips’ semicondutores avançados para o país asiático.

No início do ano, congressistas norte-americanos realizaram audiências sobre segurança de dados e conteúdos nocivos com o director executivo do TikTok, Shou Zi Chew, ponderando a possibilidade de proibir a aplicação extremamente popular devido às suas ligações chinesas.

Tensões aliviadas

Biden falou com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, na Casa Branca durante cerca de uma hora, no final do mês passado, quando o principal diplomata de Pequim voou para Washington para conversações com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan.

Xi encontrou-se igualmente com Blinken em Junho, quando o secretário de Estado se deslocou a Pequim para reunir com Wang. Yellen reuniu-se com vários funcionários chineses ao longo deste ano. Em Janeiro, esteve com o antigo vice-primeiro-ministro Liu He em Zurique.

Em Julho, Yellen deslocou-se à China para discutir as relações económicas entre as duas nações e exortou os responsáveis governamentais chineses a cooperarem no domínio das alterações climáticas e de outros desafios globais e a não deixarem que as divergências acentuadas em matéria de comércio e outros aspectos façam descarrilar as relações.

Numa conferência de imprensa, realizada a 8 de Julho, afirmou: “Não vejo a relação entre os EUA e a China como um conflito entre grandes potências. Acreditamos que o mundo é suficientemente grande para que ambos os nossos países possam prosperar”.

Em Setembro, o departamento do Tesouro dos EUA e o ministério das Finanças da China lançaram um par de grupos de trabalho económicos num esforço para aliviar as tensões e aprofundar os laços entre as nações.