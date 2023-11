Burlas telefónicas | Mais de 160 milhões perdidos

Até Agosto foram registadas perdas de 160 milhões de patacas em burlas telefónicas e Internet, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), ao canal chinês da Rádio Macau.

Segundo Leong Heng Hong, segundo-comandante do CPSP, nos primeiros oito meses do ano registou-se o dobro das ocorrências de fraudes face ao ano passado. Leong Heng Hong indicou também que as autoridades têm apostado em campanhas de promoção junto da população sobre a existência de burlas online e as medidas que devem ser adoptadas, para evitar perdas financeiras.

No âmbito dos mecanismos de prevenção, o segundo-comandante do CPSP revelou que desde 2019 mais de 80 residentes foram desencorajados pelos bancos de realizar transferências bancárias, por suspeitas de fraude. Este mecanismo de prevenção terá permitido evitar burlas avaliadas em cerca de 17 milhões de patacas.

Na participação no programa Fórum Macau, Leong Heng Hong abordou também a caça aos peões que atravessam as ruas fora das passadeiras. De acordo com a informação adiantada, só na Tamagnini Barbosa, no norte da cidade, mais de 636 pessoas foram multadas por atravessarem a rua fora das passadeiras. O segundo ponto com mais multas foi a Avenida do Comendador Ho Yin, com 438 infracções. O top três foi completado com a Avenida Marginal Flor de Lotus, onde se registaram 197 infracções.