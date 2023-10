Governo | Sede aberta ao público a 21 e 22 de Outubro

A Sede do Governo vai estar aberta ao público nos dias 21 e 22 de Outubro, entre as 09h e as 18h. O anúncio foi feito ontem pelo Gabinete de Comunicação Social (GCS).

“Os residentes e turistas, para além de visitarem as instalações e observarem a ornamentação, podem ainda apreciar os arranjos florais e assistir a uma série de espectáculos”, foi revelado.

“O tema da exposição de flores deste ano será Festival de Gastronomia de Macau, utilizando o cravo como flor temática para demonstrar a gastronomia de Macau com as características oriental e ocidental, a fim de promover a cultura e tradição nesta área”, foi acrescentado. Esta vai ser a primeira vez que o edifício na Avenida da Praia Grande vai abrir as portas ao público desde 2020.