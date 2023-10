Henrique de Senna Fernandes recordado hoje no Rota das Letras

O centenário do nascimento do escritor macaense Henrique de Senna Fernandes marca o arranque de mais uma edição do festival literário Rota das Letras. O painel inaugural, que serve de apresentação do livro “Cem anos de Henrique de Senna Fernandes – Uma Nova Colecção de Ensaios”, com coordenação de Lola Geraldes Xavier, decorre hoje na Livraria Portuguesa a partir das 18h15. A Livraria Portuguesa é, aliás, o local de todas as sessões do programa deste fim-de-semana do festival.

A obra conta ainda com as participações do filho do escritor, Miguel de Senna Fernandes, a académica Sara Augusto e Pedro D’Alte, entre outros, fazendo uma leitura transversal do percurso de Senna Fernandes, que foi também advogado e professor.

Às 19h30 será a vez de se discutir a temática “Grande Baía: A Busca por uma Maior Diversidade Literária”, com a participação de Carlos Morais José, director do HM, a académica e ex-deputada Agnes Lam, e os autores Wang Weilian e Zhu Shanbo. Destaque ainda para a inauguração, às 17h30, da exposição de pintura de Benjamin Hodges, intitulada “Vou a Caminho do Meio Dia: A Arte de Benjamin Kidder Hodgess”.

Romances e mistérios

O programa do Rota das Letras de amanhã arranca às 15h com a presença do autor Nick Groom, que irá falar de “Tolkien Hoje: Do Senhor dos Anéis aos Anéis do Poder”. Segue-se o painel dedicado a W. H. Auden, às 16h, intitulado “W.H. Auden: A Demanda por Justiça de um Poeta e as suas Impressões sobre Macau e Hong Kong”, com a presença do académico Glenn Timmermans e o jurista Paulo Cardinal.

Para as 17h está marcada a sessão “A Torre dos Segredos: Os Mundos Paralelos de Camões e Damião de Góis”, com Edward Wilson-Lee. Às 18h30 o escritor e tradutor Valério Romão junta-se a Xiao Hai para falar da “Poesia dos Trabalhadores Migrantes: Um Género Literário em Ressurgimento na China”.

No domingo, além das sessões de Sara F. Costa, decorre ainda a sessão, às 15h, sobre “A Nova Geração de Escritores da Grande Baía I: Os Livros de Wang Weilian e Zhu Shanbo”.

Por sua vez, às 16h, Glenn Timmermans junta-se a Nick Groom para falar de William Shakespeare, com a sessão “Um Homem para Todas as Estações: 400 anos de Shakespeare”. Edward Wilson-Lee volta a falar sobre o poeta às 17h.

No domingo a última sessão, marcada para as 18h, será dedicada a Valério Romão, que abordará o tópico “Família Feliz: Quantos Mal-entendidos cabem num Prato? E num Romance?”.