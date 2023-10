Sara F. Costa, poetisa, tradutora e participante do Rota das Letras: “Macau é um rodopio multicultural”

Sara F. Costa autora e tradutora, protagoniza as primeiras sessões de domingo, do Rota das Letras, onde irá conduzir o workshop “Como Traduzir um Poema Chinês”, apresentando uma hora depois, às 12h, o seu mais recente livro de poesia, “Ser-Rio-Deus-Corpo”. Ao HM, a autora fala do festival que conhece bem e que considera fundamental

Que importância atribui ao regresso sem limitações do festival literário Rota das Letras?

A literatura deve apresentar-se sempre a par das alterações de dinâmica nas sociedades. Macau é um lugar de convergências, um rodopio multicultural, transcultural que se desenrola ao longo de tempos não lineares. Preservar e lembrar toda esta energia que Macau possui, representar a sua miscelânea identitária através de poemas ou ficção, isso é prolongar a existência deste território e da sua memória, assim como assegurar que as singularidades que possui estão vivas e se continuam a reproduzir e a desenvolver. A pandemia é mais um acontecimento para o turbilhão de sentidos que é Macau. A sua tradição literária tem de continuar a inspirar autores, assim como o resto da sociedade. A realização do festival literário de Macau é agora mais importante do que nunca. Contra ventos e tempestades, cá estamos.

Quais são as suas expectativas em relação às sessões em que vai participar?

Vou moderar algumas conversas entre autores chineses e portugueses, trago também um workshop de tradução de poesia, e depois sigo com leitura de poemas e apresentação de poetas. Todas estas actividades se relacionam com a língua e com a poesia, assim como com o encontro de línguas chinês-português. O workshop será mais direccionado para portugueses que tenham curiosidade sobre o funcionamento da língua chinesa e sobre a história e características da poesia chinesa. Iremos ter uma parte teórica e uma parte prática em que, perante alguns versos, a sua fonetização e o significado individual de cada caractere, os participantes vão ser desafiados a transpor, nem que seja um verso, do chinês para o português. Outra coisa interessante que trago é a projecção do Fuse.

Em que consiste este projecto?

Inicialmente chamado “Urban fragments”, é uma colectânea áudio visual de poesia que dirigi quando estava a viver em Pequim e a colaborar com a Spittoon Arts Collective. Foi um projecto que teve três fases, primeiro tivemos a escrita de poemas por parte da comunidade internacional de poetas a residir em Pequim, depois tivemos uma composição visual que tentou imiscuir-se com a essência dos poemas e por último, tivemos o artista contemporâneo Julian GX Wang a compor a paisagem sonora das leituras que cada um dos poetas fez dos poemas que escreveu sobre Pequim. É uma experiência visceral deixar-se embrulhar na tapeçaria de sinestesias e de diálogos não só entre artes como entre culturas.

Vai ainda apresentar um seminário na Universidade de Macau, intitulado “Camilo Pessanha: Simbolismo, Orientalismo, tradução poética e diálogos transculturais”. Que contributo leva para mais uma análise da obra do poeta?

Estou concentrada nas traduções que Pessanha fez da compilação de poemas de long-Fong-Kong. Continua a ser fundamental falar de Camilo Pessanha, da mesma forma que continua a ser fundamental realizar o festival Rota das Letras, com mais ou menos fundos. Camilo Pessanha é um representante do legado cultural e intelectual que pertence à intersecção do Oriente e Ocidente que Macau materializa, especificamente no que se refere à relação entre o português e o chinês. É importante lembrar que os estudos chineses existem em Portugal de forma autónoma aos recursos que usamos e que estão geralmente em inglês, francês ou italiano. Falta ainda falar do encontro entre o Oriente e o Simbolismo, por exemplo ou, pelo menos, daquilo que alguém como Pessanha possa ter trazido para uma tradição literária tipicamente europeia. Acho que o diálogo não está esgotado e ainda há muito a decifrar sobre as relações linguísticas presentes em pedaços de história literária tão importantes como as Elegias Chinesas.