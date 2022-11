Rota das Letras | Festival aposta em autores locais, celebra Saramago e “Romance dos Três Reinos”

DR

A 11.ª edição do Rota das Letras decorre ao longo de dois fins-de-semana, entre 2 e 4 de Dezembro na Livraria Portuguesa, e entre 9 e 11 de Dezembro, no Art Garden, sede da Sociedade Arte para Todos (AFA). Esta é mais uma edição que volta a ser muito condicionada pelas medidas de controlo da pandemia da covid-19

O Festival Literário de Macau celebra este ano o centenário do nascimento de José Saramago e os 500 anos do clássico chinês “Romance dos Três Reinos”, numa edição “muito condicionada” pela pandemia e que aposta novamente nos autores locais.

A 11.ª Rota das Letras, que decorre entre esta sexta-feira e domingo, na Livraria Portuguesa, e entre 9 e 11 de Dezembro, no Art Garden, vai voltar a centrar-se nos escritores do território e a procurar “assinalar efemérides que sejam importantes para a literatura de Macau, literatura lusófona e literatura universal”, afirmou o director do festival, Ricardo Pinto, à Lusa.

Neste sentido, é dado destaque aos centenários do nascimento de José Saramago e de Maria Ondina Braga e aos 500 anos da primeira publicação integral do “Romance dos Três Reinos”, clássico da literatura chinesa.

As sessões de celebração dos autores portugueses vão decorrer no próximo domingo, durante a tarde. No tributo ao único português a ser distinguido com o Nobel da Literatura, vão ser apresentados trabalhos de Miguel Real e José Luís Peixoto que têm como referência a vida e a obra do escritor: “As Sete Vidas de Saramago”, uma biografia do autor; e “Autobiografia”, um romance em que Saramago é personagem central. Esta sessão terá também a participação da artista chinesa de Macau Kay Zhang, que em conversa com Carlos Marreiros vai falar do seu projecto artístico inspirado no “Ensaio sobre a Cegueira”.

Na noite de domingo, também na Livraria Portuguesa, os interessados vão ainda poder assistir à projecção de um documentário sobre Maria Ondina Braga, antecedida por uma evocação da autora, a cargo da Professora Vera Borges. O filme, “O que Vêem os Anjos”, tem realização de Tiago Fernandes, entrevistado agora por Hélder Beja.

Aposta local

A abertura do evento está agendada para esta sexta-feira, pelas 18h30, na Livraria Portuguesa, e aposta passa pela “prata da casa”, com a apresentação dos trabalhos mais recentes dos escritores locais Lawrence Lei, sobre a pandemia e com o título Rostos Mascarados, e de Cheong Kin Han, que em Ying aborda a interrupção da gravidez.

Ricardo Pinto, afirmou à Agência Lusa, que estes são alguns dos autores de Macau convidados a celebrar a literatura “com temas muito actuais, como a pandemia e a questão da interrupção voluntária da gravidez”, respectivamente.

Por volta das 19h30, os interessados vão poder assistir a uma performance apresentada por Wong Teng Chi, com base no conjunto da sua dramaturgia em que explora temas como a observância social e questões de identidade e género.

No dia seguinte, o primeiro sábado do evento, os autores locais voltam a estar em destaque. A manhã do segundo dia foi feita a pensar no “público infantil”, com a Livraria Júbilo a apresentar os trabalhos da ilustradora Yang Sio Maan.

As suas mais recentes ilustrações constam de Wild Words, um dicionário da natureza selvagem distribuído no Reino Unido. Logo depois, Tony Lam fará a apresentação de uma aventura para crianças que se passa em boa parte nos subterrâneos do Templo de A-Má

A tarde de sábado fica marcada pela celebração do 5.º centenário da primeira publicação integral do “Romance dos Três Reinos”, um clássico da literatura chinesa, numa sessão que vai ter como oradores Wang Di e Wang Sihao, académicos da Universidade de Macau, e como moderador Yao Jingming, académico e escritor.

Na noite de sábado, decorre ainda um dos momento altos do evento, nas palavras do director do festival, com o lançamento da segunda edição do ‘Livro dos Nomes’ de Carlos Morais José e fotografias de Sara Augusto. “Destacava em relação aos autores locais o lançamento da segunda edição do ‘Livro dos Nomes’ de Carlos Morais José, agora com fotografias de Sara Augusto. É uma segunda edição muito enriquecida e um livro que seguramente vai suscitar o interesse de muita gente”, afirmou Ricardo Pinto.

A 3 de Dezembro, o evento vira-se para autores de vários países de língua portuguesa, Krishna Monteiro, Manuel da Costa, Hélder Macedo, entre outros, juntam-se numa sessão online para falarem do seu contributo para uma nova antologia bilingue de contos lusófonos, traduzidos para chinês. Viagem, assim se intitula este projecto, é uma edição do IPOR e tem representados todos os países de língua portuguesa.

Continuação no Art Garden

No fim de semana seguinte, de 9 a 11 de Dezembro, o Festival Rota das Letras muda-se para o Art Garden, onde será apresentado o projecto plurianual “A Room of One’s Own”. Baseado na obra homónima de Virginia Woolf (“Um Quarto Só Seu”), o projecto inclui uma série de sessões de debate, seminários, concertos e performances que vão explorar o tema da Condição Feminina.

A primeira mesa-redonda do fim-de-semana, na sexta-feira, pelas 18h30, junta Agnes Lam e Glenn Timmermans, professores da Universidade de Macau, à psicanalista Natalie Si, num debate sobre o conceito de literatura feminina e as suas implicações psicológicas, a partir da obra de Virginia Woolf.

A sessão é seguida da apresentação de um concerto no terraço do Art Garden. O músico meditativo de Hong Kong Paul Yip, os poetas locais M. Chow e Isaac Pereira, e a bailarina de Macau Tina Kan inspiram-se na escrita poética de Virginia Wool para criarem um espectáculo onde se combinam a palavra, a música e o gesto.

Evento condicionado

Num balanço às 10 edições anteriores do Rota das Letras, Ricardo Pinto sublinhou que o festival se encontra “hoje muito condicionado pela situação da pandemia que se continua a viver em Macau e na China”. “Diria que estamos ansiosos para regressar a outros tempos em que tínhamos a possibilidade de ter connosco autores da lusofonia, da China, do mundo chinês em geral e de muitos outros países”, complementou o responsável.

Macau fechou as fronteiras em Março de 2020 e quem chega ao território – com excepção da China continental – é obrigado a cumprir quarentena em hotéis designados pelas autoridades, actualmente fixada em cinco dias.

Ricardo Pinto lamentou que com o formato actual, a habitual criação de antologias de contos, com textos dos autores convidados, e a organização de sessões literárias nas escolas e universidades do território, que eram para os organizadores “o segmento do festival mais relevante”, estejam ausentes do programa.

O Festival Literário de Macau foi fundado em 2012 pelo jornal em língua portuguesa Ponto Final, assumindo-se nos primeiros anos como “o primeiro grande encontro de literatos” da China e dos países lusófonos.