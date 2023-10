China e Brasil fazem negócios em moedas locais pela primeira vez

A China e o Brasil concluíram um acordo comercial nas suas moedas locais pela primeira vez, com transacções financiadas e liquidadas em renminbi (RMB) e convertidas diretamente em reais, de acordo com o Banco da China Brasil SA.

A transacção foi uma exportação de celulose de 43 caixas da Eldorado Brasil, uma das empresas líderes no sector de celulose brasileiro, transportada em Agosto do porto brasileiro de Santos para o porto de Qingdao, na China. As transacções financeiras foram realizadas ao longo do mês seguinte e concluídas em moeda brasileira em 28 de setembro.

A empresa brasileira concordou que uma empresa chinesa de importação adoptasse o yuan como moeda nominal do contrato em Agosto e nomeou o Banco Central do Brasil como o banco recebedor para testar a liquidação. O banco recebeu uma carta de crédito diferida em RMB emitida pela importadora e, posteriormente, a empresa brasileira foi informada, após a auditoria dos documentos de carga e cartas de crédito, ter sido concluída. A transacção ocorreu após a assinatura de um memorando de entendimento sobre a cooperação entre os dois governos para promover o comércio em moedas locais, em Abril.

Primeiro ou talvez não

A Eldorado Brasil, que em 2022 teve lucro de R$ 3,53 mil milhões (cerca de 5,4 mil milhões de patacas), embarcou no dia 26 de agosto 43 contentores de celulose no Porto de Santos com destino ao Porto de Qingdao, na China. Em Fevereiro deste ano teria havido uma transação pioneira entre outras empresas brasileiras e chinesas, segundo o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), mas os participantes não foram divulgados. Desta vez, contudo, os negócios fecharam um ciclo completo em yuan e real. Segundo a agência China News Service, a transação foi de ponta a ponta, envolvendo precificação, liquidação, financiamento e câmbio direto em renmimbi.



No caminho de Lula

A possibilidade de realizar transações em renmimbi, nome oficial da moeda chinesa, mais conhecida como yuan, é uma prática em vários países – até os EUA têm uma câmara de compensação – mas, no Brasil, ganhou contornos mais fortes de disputa geopolítica considerando as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que vem defendendo uma moeda própria para o comércio das nações que compõem o Brics, sempre confrontando o dólar: “por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar? Por que não podemos fazer nosso comércio lastreado na nossa moeda?”. Recentemente, em agosto, Lula sugeriu que o comércio entre Brasil e Argentina poderia adotar o yuan, em vez do dólar, para ajudar o país vizinho, que passa por uma severa crise financeira.



Eldorado diz que operação foi um teste

Em nota, a Eldorado confirmou o primeiro embarque de celulose negociado em moeda chinesa. O país asiático é principal cliente da companhia, destino de 40% das exportações. Segundo o director-financeiro da Eldorado, Fernando Storchi, a operação “contou com apoio do Bank of China, serve de teste e pode abrir acesso a novas linhas de crédito no mercado chinês”.

O Banco Industrial e Comercial da China no Brasil (ICBC) fez o desconto das cartas de crédito em yuan para a Eldorado, que pôde converter instantaneamente os valores para reais. O memorando de cooperação para promover o comércio em moedas locais tinha sido assinado em abril deste ano, durante visita do presidente Lula a Pequim.

Disputas geopolíticas à parte, o consultor em negócios asiáticos Sérgio Quadros, da SQ Asia Business Consulting, observa que a transação directa em reais e yuans “queima” a etapa de conversão ao dólar, e, ao fazer isso, implica em redução de custos na taxa de câmbio e despesas financeiras. Quadros morou dez anos na China e foi responsável pela instalação e abertura da primeira agência do Banco do Brasil no país asiático. “Isso com certeza vai ter um impacto positivo no aumento do comércio entre o Brasil e a China. Porque as empresas vão diminuir a necessidade de ter acesso obrigatório a linhas de crédito em dólar, podendo usar somente sua moeda local. Você não está substituindo o dólar pelo yuan. O dólar vai continuar sendo moeda forte e hegemónica por muito tempo. Podemos aumentar o comércio com a China usando uma facilidade da moeda chinesa, assim como usamos o euro nas exportações para a Europa e o iene nas transações com o Japão. Não significa que 100% das exportações para a China serão em yuan”, sublinha.

Do ponto de vista geopolítico, a consolidação de um canal de comércio em yuan e real pode ser uma espécie de “vacina” contra eventuais sanções nas disputas internacionais. “Imagine se surge um atrito entre os países em que as transacções da China sofram sanções, como ficaria o comércio do Brasil?”, indaga Quadros. Tal cenário de sanções não é sem sentido, diante das tensões diplomáticas e militares entre China e Estados Unidos.

A Eldorado Brasil tem como seu principal acionista a J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, que controla também a maior empresa de carnes do mundo, a JBS.