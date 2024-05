Clima | Enviado de Pequim visita EUA para conversações

O enviado especial da China para o clima, Liu Zhenmin, vai estar nos Estados Unidos até 16 de Maio para conversações sobre o ambiente com o homólogo norte-americano John Podesta, anunciou Pequim. “O enviado especial da China para as alterações climáticas, Liu Zhenmin, vai liderar uma delegação aos Estados Unidos entre os dias 7 e 16 de Maio”, anunciou ontem o Ministério da Ecologia e do Ambiente chinês, em comunicado.

Por seu lado, o Departamento de Estado norte-americano avançou que Liu e Podesta vão reunir-se em Washington para uma “reunião bilateral do grupo de trabalho sobre o reforço da acção climática na década de 2020”, de acordo com uma nota de imprensa.

Trata-se do primeiro encontro entre os dois enviados, ambos recentemente nomeados, mas também o primeiro intercâmbio entre Washington e Pequim sobre o clima desde a COP28, realizada no Dubai, em Dezembro.

Nessa altura, um acordo de compromisso global apelou pela primeira vez para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, principal causa do aquecimento global.

Os respectivos antecessores de Liu e Podesta, Xie Zhenhua e John Kerry, desenvolveram uma relação muito cordial, o que permitiu fazer avançar as discussões sobre a questão climática entre os dois países que mais emitem dióxido de carbono no mundo.

De acordo com Pequim, os dois enviados vão manter uma “troca de pontos de vista aprofundada” sobre um acordo alcançado na Califórnia entre os antecessores antes da COP28, e discutir também a promoção da “cooperação em matéria de clima entre a China e os Estados Unidos”.

De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, as discussões vão incidir, em particular, [dióxido de carbono] sobre “a transição energética, o metano e os gases com efeito de estufa não-CO2, a economia circular e a eficiência energética, cidades, estados e províncias com baixas emissões de carbono e a desflorestação, entre outros”.