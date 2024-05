Cinemateca Paixão | Maio traz ciclo de cinema dedicado a Cheong Chi Wai

O realizador de Macau Cheong Chi Wai tem direito, este mês, a um ciclo de cinema dedicado aos quatro filmes que realizou até agora. As películas podem ser vistas no próximo fim-de-semana, com duas exibições no domingo. Destaque ainda para dois filmes exibidos no âmbito do ciclo “May Charms”

Um novo mês na Cinemateca Paixão arranca com o destaque dado a um realizador local. O nome escolhido é Cheong Chi Wai, cujos quatro filmes produzidos até à data serão exibidos no próximo sábado a partir das 16h e domingo a partir das 11h30 e 14h.

Cheong Chi Wai, nascido em Macau, acabou por se formar em realização, com licenciatura e mestrado, na Universidade Nacional de Artes de Taipei, Taiwan. Realizou um estágio na Golden Horse Film Academy, que organiza os grandes prémios de cinema desta região, além de ter trabalhado também na academia de cinema na Bucheon International Fantastic Film Festival Film Academy, e no projecto “FIRST Training Camp”.

Estreou-se em nome próprio com “Someone Who Was Lost”, filmado em Hong Kong, tendo apresentado, em 2012, “La Maison de la Memóire” [A Casa da Memória] que conta a história de um homem que está desempregado, mas que todos os dias finge que sai de casa para ir trabalhar. A mãe faz de tudo para proteger a família, enquanto o filho sonha estudar no estrangeiro. Os constrangimentos e dificuldades por que têm de passar no dia-a-dia leva-os a tentar perceber o que está nos seus corações. Um aparente final feliz acaba por mostrar que, afinal, nem tudo está resolvido.

Depois desta película, Cheong Chi Wai apresentou, em 2015, “Cup Noodles”, uma história simples que gira em torno de duas raparigas, duas taças de noodles e um segredo. No ano seguinte, foi a vez de estrear “Log in Dinner”, que remete para a solidão sentida por tantos idosos que vivem sozinhos. Neste caso, é o chefe de cozinha reformado Wei que vive uma vida monótona e repetitiva, e que um dia organiza um jantar com o seu filho, nora e neto, onde a comunicação não flui. A vida ganha nova cor quando Wei descobre um canal online em que uma jovem grava o seu jantar.

O filme mais recente deste realizador, “The Son”, é de 2019 e centra-se numa jovem mulher que descobre um filho que o marido teve de uma anterior relação.

Charmes de Maio

“May Charms” é o nome do outro ciclo de cinema que pode ser visto este mês na Cinamateca Paixão e que apresenta dois filmes: “All Shall Be Well”, realizado este ano em Hong Kong, e que será exibido na próxima sexta-feira, domingo, e depois nos dias 18 e 25.

Este filme, do realizador Ray Yeung, estreou-se mundialmente na secção “Panorama” da 74.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, tendo ganho um “Teddy Award” pelo melhor filme com a temática LGBTQ+. A película foi ainda o filme de abertura na 48.ª edição do Festival de Cinema de Hong Kong.

“All Shall Be Well” gira em torno da história do casal lésbico Angie e Pat, cujo rumo da relação se altera quando Pat morre de forma súbita.

“(Ab)normal Desire”, filme japonês que teve ontem a sua primeira exibição, será novamente exibido no sábado, bem como nos dias 15, 19 e 28. Esta obra é do realizador Yoshiyuki Kishi e baseia-se no romance de sucesso “Seiyoku”, de Ryo Asai.

Ainda em “May Charms” será exibido “The Old Oak”, de Ken Loach, nos dias 18, 22, 26 e 29 deste mês. Este filme recebeu em Cannes a nomeação “Palma d’Ouro” em 2023, além de que Ken Loach já venceu por duas vezes esta distinção no mesmo festival de cinema.

Este ciclo encerra-se com “Snow Leopard”, exibido nos dias 16, 21, 25 e 29. Este filme teve a sua estreia mundial no Festival de Cinema de Veneza, tendo sido dirigido pelo realizador tibetano Pema Tseden. Trata-se de uma história de “humanidade e espiritualidade, vida e fé”, girando em torno do tema do lugar do homem na sociedade.

Clássico chinês

Importa ainda mencionar, no programa deste mês da Cinemateca Paixão, da exibição de um clássico do cinema chinês restaurado. Nos dias 12, 17 e 25 de Maio será exibido “Terrorizers”, de 1986, que ganhou, no mesmo ano, a categoria de “Best Feature Film”, dos Golden Horse Awards, além de ter obtido o prémio Leopardo de Prata no Festival de Cinema de Locarno do ano seguinte.

Da autoria de Edward Yang, o filme conta a história do casamento de Yu Feng e Li Zhong, construindo um contexto em torno dos sentimentos de solidão, despeito e violência na sociedade moderna.