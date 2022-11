Cinemateca Paixão | Dezembro com “Elvis” e selecção internacional

DR

Retratos de intimidade à japonesa, o filme biográfico “Elvis” e um punhado de películas europeias são os ingredientes principais da Selecção de Dezembro da Cinemateca Paixão. “A Hundred Flowers” do japonês Genki Kawamura e a produção búlgara “Women Do Cry” são sugestões imperdíveis

Mais um mês, mais um rol de propostas cinematográficas da equipa da Cinemateca Paixão. A Selecção de Dezembro arranca com meia dúzia de filmes nas antípodas das óbvias programações recheadas por insípidos super-heróis, animação recauchutada até ao infinito e os habituais clichés natalícios.

A programação do próximo mês começa no dia 1, às 21h30, com a exibição de “Women Do Cry”, um drama realizado por Mina Mileva e Vesela Kazakova. A produção búlgara tem como epicentro Sonja, uma adolescente de 19 anos que é diagnosticada com HIV, quando o seu futuro enquanto compositora promissora começava a despontar.

Obrigada a abandonar o conservatório, Sonja torna-se numa causa de apoio incondicional de duas gerações de mulheres lutadoras que face à luta da protagonista voltam ao campo de batalha contra traumas antigos.

Após a estreia no Festival de Cannes, “Women Do Cry” reuniu a unanimidade da crítica internacional e fez as rondas dos festivais dedicados à sétima arte, incluindo o Festival Internacional de Cinema de Bruxelas, o Glasgow Film Festival, South by Southwest, Sofia International Film Festival, entre outros.

Chega agora a Macau, e será exibido na Cinemateca Paixão em mais duas sessões, no dia 7 e 10 de Dezembro às 21h30. No dia 2 de Dezembro, é a vez de “A Hundred Flowers” tomar conta da Travessa da Paixão, às 21h30, um filme do realizador japonês Genki Kawamura.

Uma bomba emocional, “A Hundred Flowers” assenta na relação entre filho e a mãe diagnosticada com demência. Entre memórias perdidas e recuperadas, o passado da mãe do protagonista começa a ser revelado de forma fragmentada. “A Hundred Flowers” volta ao ecrã da Cinemateca Paixão no dia 4 de Dezembro, às 19h e no dia 8 de Dezembro às 19h30.

Pessoal e intransmissível

No dia 3 de Dezembro, às 21h, é exibida a segunda parte de “Intimacies”, do realizador japonês Ryusuke Hamaguchi que destilou para filme parte da psique nipónica. A ambiciosa obra que o autor criou enquanto leccionava na Escola de Teatro e Cinema de Tóquio, está dividida em três partes. A primeira roupagem é uma espécie de documentário teatral, um vislumbre de bastidores, a segunda parte é a peça em si e a terceira parte um epílogo que encerra a acção onde o núcleo é a poesia e o uso da palavra.

O filme é exibido de novo no dia 11 de Dezembro, às 18h30, depois da primeira parte de “Intimacies”, cuja sessão começa às 16h30. “Murina”, da realizadora croata Antoneta Alamat Kusijanović é a obra que se segue no cartaz da Cinemateca Paixão. Com a primeira sessão marcada para o dia 4 de Dezembro, às 21h, será uma oportunidade única para viajar pela costa do Mar Adriático até à pequena ilha onde a acção se desenrola. A base do guião é o projecto familiar de vender a terra onde vivem, numa ilha paradisíaca a um empresário com o objectivo de ali instalar um resort de luxo.

Com estreia em Cannes, “Murina” arrebatou o prémio Caméra d’Or e conquistou a crítica internacional. O filme de estreia da realizadora croata volta a ser exibido no dia 8 de Dezembro, às 21h30, e 12 de Dezembro às 19h30.

Ancas não mentem

No dia 6 de Dezembro, às 19h30, a Cinemateca Paixão apresenta “Elvis”, o filme biográfico baseado na vida de um dos maiores ícones da cultura pop do século passado. Realizado por Baz Luhrmann, “Elvis” explora a vida e obra de Elvis Presley, numa jornada pessoal carregada de melodrama, percorrendo os recantos da obscuridade, passando ao sucesso, até finalmente atingir um patamar inigualável de estrelado.

“Elvis” segue a natural exuberância cénica de Luhrmann, que tem no currículo filmes como “Strictly Ballroom”, “Romeo + Juliet”, “Moulin Rouge!” e “The Great Gatsby”. O filme começa com o colapso do manager de Presley, o Coronel Tom Paker, um personagem dúbio e misterioso interpretado por Tom Hanks que face à hipótese de morrer com uma reputação de ladrão decide contar a verdadeira história da ascensão de Elvis Presley.

“Elvis” será exibido seis vezes, até à véspera de Natal.

Finalmente, a encerrar a Selecção de Dezembro, é exibido no ecrã da Travessa da Paixão a produção internacional “A Chiara”, no dia 7 de Dezembro, às 19h. Realizado pelo cineasta italiano Jonas Carpignano, “A Chiara” é um drama familiar que começa a ser deslindado no aniversário de uma adolescente, marcado por um incidente violento que dá a primeira pista para ligações familiares ao crime organizado.

“A Chiara” volta a ser exibido nos dias 10 de Dezembro, 19h, e no dia 15 de Dezembro às 21h30. Os bilhetes custam 60 patacas.