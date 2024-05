Aeroporto com mais 66 % de passageiros face a 2023

O Aeroporto Internacional de Macau registou mais 66 por cento de volume de passageiros nos cinco dias de férias associados ao Dia do Trabalhador, ou seja, entre 1 e 5 de Maio, em relação a 2023.

Segundo um comunicado da CAM – Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, registaram-se nestes dias 908 voos com 109.592 passageiros, sendo que o pico de voos ocorreu no dia 1 de Maio, com 201 voos e 26.314 passageiros. Já o aumento do movimento de aeronaves no aeroporto, foi de 59 por cento face ao mesmo período do ano passado. Em relação a 2019, trata-se de um aumento de 80 por cento no volume de passageiros e de 85 por cento no movimento de aeronaves.

As rotas oriundas da China representaram 44 por cento do total, seguindo-se Taiwan com 11 por cento e rotas internacionais a representar 45 por cento. A CAM aponta, em comunicado, que pretende aumentar o número de rotas a circular por Macau para 22 percursos ligados ao interior da China, três a Taiwan e 14 internacionais, operados por 29 companhias aéreas.

Descreve-se ainda que os passageiros passam a ter acesso a mais voos directos além de poderem beneficiar “da rede de rotas europeias e americanas, permitindo uma transferência de bagagem sem problemas e uma viagem conveniente para os seus destinos finais”.

A CAM anunciou ainda que a Korean Air, companhia aérea sul-coreana, planeia lançar no segundo semestre deste ano, nomeadamente em Julho, uma nova rota de ligação entre Macau e Seul. Além disso, deverá ser lançada, antes do final do ano, uma nova rota entre Seul e Lisboa, o que irá permitir que os passageiros viajem directamente de Macau para Portugal via Seul. Cria-se, assim, “uma ponte de ligação entre os dois destinos, o que é conveniente para o turismo, cultura e economia”, destaca a CAM.