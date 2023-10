O erótico abraça o prazer, essa capacidade fisiológica que tanto minimizamos. Não sabemos dar espaço ao prazer nas nossas vidas. Muitas autoras negras norte-americanas têm vindo a alertar para esta incapacidade que precisa de se transformar em empoderamento. Desde os anos 70, Audre Lorde, e nos últimos anos, adrienee maree brown, defendem uma ideia muito simples. As ideias mais simples são as mais revolucionárias: o erótico é poder. Quem pratica o erótico pratica pleasure activism. Não se trata de um ativismo pelo orgasmo, apesar de esse ainda ser muito relevante. O erótico como arma política implica entender os obstáculos ao prazer, e reconstituir o acesso ao erótico e ao sensual, de forma genuinamente inteira.

No prazer cabe a re-invenção. O erótico oferece o contacto com o centro de si, alinhar a sensação de cabeça aos pés com a terra que habitamos, unir-se com a capacidade infinita de se ser e gozar. Essa capacidade que nos dizem difícil, porque é devassa, pecaminosa ou inconcebível, é uma arma política quando praticada, de tão negada que é. O erótico é a forma utópica de viver o presente. A sensação do corpo que nos segue, mas que pode comandar, é descurada em prol de formas tortuosas. A culpa, a repreensão, ou o medo sobrepõem-se ao estar-com que se quer simples e descomplicado.

O erótico não pode ser minimizado ao orgasmo, ou à pornografia. Audre Lorde, no seu ensaio sobre o poder do erótico, defende reclamar o erótico na forma inteira de sentir. Avança ainda que não deve ser confundida com a pornografia, porque esta, na verdade, revela-se o oposto do erótico.

A pornografia tem um guião, um desenlace planeado. O erótico exige o deixar sentir, deixar-se ir. Descobrir, em contacto, a vontade de se concretizar em pleno. Tal como o orgasmo, este pode ser mecanizado e performado, ou pode ser genuíno, naturalizado, improvisado. Ter um orgasmo antes do trabalho, antes de uma tarefa aborrecida, antes de um trabalho criativo, é o que muitas ativistas pelo prazer defendem. Abrir as portas do erótico através do orgasmo é provavelmente o caminho mais rápido de entrar, mas não fica por aí.

Como um mergulho pela riqueza da interioridade, o erótico e a sensualidade dão sentido e integram a complexidade humana. Na conceptualização de Audre Lorde, a função do erótico é interligar paradoxos e polaridades, os que dicotomizam espiritualidade da política, ou a arte da ciência. No erótico há um encontro que também se estende ao encontro com o outro, no desabrochar de sensações que se multiplicam. Assim se materializa a filosofia Ubuntu. Eu existo porque nós existimos. Limites que se desvanecem momentaneamente.

E claro, uma outra função do erótico que a autora defende, é a capacidade de encontrar ainda mais alegria e mais paixão na forma de existência. Na forma como o corpo ressoa as coisas belas da vida. Admirar arte, ouvir música, dançar ou fazer amor. No erótico encontram-se outros ritmos de danças nunca dançadas. O poder do erótico está na capacidade reivindicativa de ir contra o que conhecemos e aprendemos, e procurar lá dentro os mais íntimos desejos e vontades.