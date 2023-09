Taiwan | Lao Ngai Leong garante luta contra separatismo

O presidente do Conselho Regional de Macau para a Promoção da Reunificação Pacífica da China, Lao Ngai Leong, prometeu trabalhar sem descanso para promover a reunificação do país e contra as forças que apoiam a independência de Taiwan. O compromisso foi feito na reunião do Conselho da China para a Promoção da Reunificação Nacional Pacífica, que aconteceu na segunda-feira.

Citado pelo jornal Ou Mun, Lao Ngai Leong apontou que o conselho vai organizar uma palestra sobre a relação entre o país e Taiwan, a aplicação do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ em Taiwan e promover visitas de intercâmbio, para dar a conhecer as empresas no Interior com capitais de Taiwan. Sobre o próximo ano, Lao reconheceu que as relações dos dois lados do estreito devem ficar mais complicadas, devido às eleições na Formosa. Todavia, o dirigente do conselho indicou que a reunificação é “inevitável e certa”.