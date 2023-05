PJ | Luta em casino resulta em 13 proibições de entrada

As autoridades anunciaram ontem que 13 pessoas vão ficar proibidas de entrar no território, depois de um caso de pancadaria num casino, durante os feriados do 1.º de Maio. A situação tornou-se viral, após vários vídeos terem circulado nas redes sociais.

Numa conferência de imprensa que decorreu ontem de manhã, os representantes da Polícia Judiciária (PJ) afirmaram que “qualquer tipo de luta violenta nunca vai ser tolerado” e que os “meios legais à disponibilização” vão ser activados, para obrigar os responsáveis a assumirem as responsabilidades legais.

Segundo as explicações da PJ, num primeiro momento, foram detidas 10 pessoas, com idades entre os 22 e 48 anos, quase todas naturais de Shandong. As autoridades consideraram que os detidos tinham cometido o crime de ofensa à integridade física, pelo que vão ficar proibidos de entrar no território por um período de quatro a cinco anos.

Mais tarde, foram detidas outras três pessoas que na óptica das autoridades incentivaram a luta, embora não tenham participado, pelo que ficam proibidas de entrar no território durante um ano.

Além das medidas de proibição de entrada, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) anunciou que os visados vão ficar barrados de entrar nos casinos durante dois anos. Esta medida apenas tem efeitos práticos para os três últimos detidos, uma vez os primeiros 10 detidos ficam impedidos de entrar em Macau pelo menos quatro anos.

As punições apresentadas foram justificadas não só com a natureza do alegado crime, que foi encarado como um atento à ordem e segurança públicas, mas também pelos danos para a imagem de Macau.