Porto Interior | Turistas fizeram acampamentos selvagens

Tam Chan Lam, membro do Conselho Consultivo de Serviços Comunitários da Zona Central, revelou que nos feriados do 1º de Maio turistas acamparam no Porto Interior. A informação foi avançada, com as respectivas fotografias, na reunião do Conselho Consultivo de Serviços Comunitários da Zona Central que decorreu na quarta-feira.

Segundo o conselheiro, a entrada de muitos turistas por ocasião da Semana Dourada gerou a uma escalada muito acentuada dos preços dos quartos de hotéis. Tal realidade levou a que os turistas com menos dinheiro optassem por acampar em algumas zonas da cidade mais escondidas, junto dos passeios, como aconteceu no Porto Interior.

Tam Chan Lam afirmou ter recebido várias queixas de moradores da zona, que se mostraram preocupados com perigos relacionados com a falta de condições de higiene e segurança. O conselheiro alertou ainda para a situação de turistas que passaram a noite nas praias do território, longe dos hotéis.

Face a este fenómeno, Tam apelou às autoridades para aumentar a supervisão, de forma a acabar com casos de “acampamentos ilegais” e pediu medidas de toda a sociedade para que sejam criadas condições para que estes turistas possam encontrar hotéis que sirvam as suas necessidades.

Entre as medidas adoptadas, Tam Chan Lam avançou a possibilidade de as autoridades emitirem mais licenças para pensões.