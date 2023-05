Economia | Monte do Pasto aposta na exportação para a Ásia

O Grupo Monte do Pasto, que produz gado bovino nos concelhos alentejanos de Cuba e Alvito (Beja), quer aumentar a exportação de carne para a Ásia, nomeadamente para os mercados japonês e chinês

China e Japão estão na mira do Grupo Monte de Pasto, companhia de produção de gado bovino que faz parte do Grupo CESL Asia, para a exportação de carne.

Segundo adiantou ontem à agência Lusa a directora executiva da empresa, Clara Moura Guedes, neste momento, o Monte do Pasto exporta carne de bovino “para Macau e Hong Kong” e, no próximo mês de Julho, vai estar no Japão, integrando uma comitiva liderada pelo comissário europeu de Agricultura, o polaco Janusz Wojciechowski.

“Estamos a tentar abrir outros mercados [na Ásia]”, justificou Clara Moura Guedes, apontando como exemplos “o Japão, Coreia do Sul, Singapura e Vietname”. A empresa alentejana, que produz bovinos e ovinos em 4.200 hectares nos municípios de Cuba e Alvito, tem também a entrada no mercado chinês no ‘horizonte’, dada “a dimensão e o potencial que este tem”.

“O mercado da China já está aberto para a carne de porco de Portugal, mas ainda não está para a carne de bovino e estamos a desenvolver um conjunto de ‘démarches’ para conseguirmos essa licença para exportar”, revelou Clara Moura Guedes.

Fundado em 1981, o Monte do Pasto foi adquirido, em 2019, pelo grupo CESL Asia, com sede em Macau, exportando actualmente 95 por cento da produção e tendo várias áreas de negócio.

Pão e vinho sobre a mesa

“Controlamos toda a cadeia, do prado ao prato”, explicou à Lusa Clara Moura Guedes, acrescentando que a empresa “exporta animais vivos, sobretudo para o norte de África e Médio Oriente, e carne de bovino, sobretudo para a Ásia”. O mercado asiático é um dos “alvos” da nova marca do Monte do Pasto, a ‘Autêntico Portuguese Cuisine’, inspirada na gastronomia portuguesa e apresentada oficialmente durante a feira agropecuária Ovibeja, que decorreu em Beja, entre os dias 27 de Abril e 1 de Maio.

“Estamos com um interesse grande em desenvolver o conceito da gastronomia portuguesa, que achamos que está subvalorizada e não está a ser suficientemente explorada pelo turismo português”, explicou Clara Moura Guedes.

De acordo com a administradora, a nova marca “é destinada à restauração” e conta no seu portefólio, além da carne de bovino, com carne de porco preto ou de borrego, peixe e mariscos.

“Queremos alargar isto a um conjunto de produtos portugueses, genuínos e sustentáveis, para conseguir exportar um conceito e não um conjunto de produtos”, frisou. Os primeiros produtos com o selo ‘Autêntico Portuguese Cuisine’ serão exportados esta semana, com destino a Macau, seguindo-se Hong Kong. “Em Macau há um enorme potencial, pois é a região do mundo com maior densidade de restaurantes com estrela Michelin e 35 milhões de visitantes por ano. Portanto, tem um potencial na área da restauração gigante que nós vamos tentar aproveitar”, observou.

Segundo a directora executiva do Monte do Pasto, “Portugal não tem dimensão para competir em preço, no entanto, tem produtos de altíssima qualidade”. “Acho que devemos encontrar nichos de mercado e é isso que temos vindo a fazer”, concluiu.