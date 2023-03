Teerão/Riade | Xi defende que diálogo vai aliviar as tensões na região

O Presidente chinês, Xi Jinping, disse ontem ao príncipe herdeiro saudita Mohamed Bin Salman que o “diálogo bem-sucedido” entre a Arábia Saudita e o Irão vai “aliviar as tensões na região”.

Durante uma conversa por telefone, o líder chinês assegurou que a recente normalização dos laços entre Teerão e Riade, patrocinada pela China, “ajudou a melhorar as relações bilaterais entre os dois países” e “reforçou a solidariedade regional”, de acordo com a televisão estatal CCTV.

“A China vai continuar a apoiar este processo”, disse Xi, acrescentando que a normalização dos laços entre os dois países, tradicionalmente rivais na região, foi “elogiada pela comunidade internacional”.

Segundo o dirigente chinês, a “solução dos conflitos e divergências através do diálogo e da consulta está de acordo com a vontade dos povos e os interesses de todos os países”. O príncipe herdeiro saudita indicou que o seu país “agradece sinceramente o apoio da China para melhorar as relações com o Irão”.

Acordos retomados

A mediação das negociações por Pequim “demonstra o papel da China como potência responsável”, afirmou Bin Salman, que disse esperar que o país asiático “desempenhe um papel cada vez mais fundamental e construtivo nos assuntos regionais e internacionais”.

O acordo entre o Irão e a Arábia Saudita, as duas potências xiitas e sunitas no Médio Oriente, inclui a reabertura das respectivas embaixadas, e foi assinado na China, que tem actuado como mediadora entre os dois países rivais tradicionais, que há anos lutam pelo domínio na região e apoiam lados rivais em conflitos regionais.

Como parte do pacto, o Irão e a Arábia Saudita prometem “respeitar a soberania dos países e não interferir nos seus assuntos internos”. Um acordo de segurança de 2001 e memorandos de cooperação de 1998 sobre economia, comércio, investimento, tecnologia, ciência, cultura, desporto e juventude foram também reactivados.