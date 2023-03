Comunidades Portuguesas | Conselho regional reúne dias 27 e 28

Decorre, nos dias 27 e 28 deste mês, uma reunião presencial no Consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong do Conselho Regional da Ásia e Oceânia das Comunidades Portuguesas, liderado por Rita Santos. Participam diversas personalidades como o próprio cônsul, Alexandre Leitão, António Maló de Abreu, deputado do PSD pelo Círculo Fora da Europa e o secretário coordenador da Secção do PS em Macau, Vítor Moutinho.

A reunião servirá para “auscultar as opiniões dos conselheiros do Círculo da China, Macau e Hong Kong, Rita Santos, Armando de Jesus e Gilberto Camacho”, bem como do Círculo da Austrália, as conselheiras Sílvia Renda e Melissa da Silva, “relativamente às preocupações dos portugueses, durante a apresentação dos elementos relativos ao relatório anual dos respectivos círculos, relativos ao ano de 2022”.

Serão ainda revistos outros temas em agenda, nomeadamente a revisão da lei do Conselho das Comunidades Portuguesas, a discussão do Plano de Cooperação com o Conselho da Diáspora Portuguesa e a apresentação dos trabalhos feitos pelas diversas comissões.

Segue-se, no dia 28, o debate em torno do “melhoramento do funcionamento dos postos consulares e a apresentação de propostas de aperfeiçoamento ao Governo de Portugal”, entre outros assuntos.