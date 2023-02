Previsões por animal e ano para 2023 – Parte II

As pessoas que nasceram antes do Lichun (Princípio da Primavera, que este ano e normalmente ocorre a 4 de Fevereiro, mas pode acontecer a 3 ou a 5 desse mês) são nativas do animal do zodíaco respeitante ao ano anterior. Assim quem nasceu em 2023, mas antes de 4 de Fevereiro será do ano do Tigre.

As previsões aqui expressas são a interpretação das ideias escritas por Edward Li.

Cabra

No ano de Coelho, a Cabra está com os três que se combinam (三合, San He: Coelho, Cabra e Porco) e por isso, encontra-se nos melhores três animais do ano. Não importa onde chega, terá imensos amigos ao seu redor e nada poderá encobrir a sua luz, pois é encantador e muito charmoso.

Carreira: Ano para poder atingir o topo, pois conta com as poderosas estrelas da sorte Ba Zuo (八座) e Jiang Xing (将星, do General) relacionadas com ficar na posição de comando e ter o poder nas mãos. Como líder, toda a gente o respeita e com um grupo perfeito a trabalhar para si, todos os seus projectos facilmente se concretizam, sendo o muito bom retorno dos investimentos propiciado pela estrela da sorte Jin Kui (金柜, Cofre Dourado).

As estrelas da sorte Tian Jie (天解) e Jie Shen (解神) ajudam a solucionar os problemas e mesmos os causados por acidentes não provocarão qualquer crise. Assim, não importa quão grande é o problema, ou as dificuldades, facilmente consegue resolvê-los, ou alguém o irá ajudar à sua resolução. É ano para levar todos os seus sonhos a tornarem-se realidade.

Amor: No ano que três combinam (三合San He) encontra-se muito atractivo, chamando a atenção sobre si e daí, tenha cuidado pois poderá não conseguir controlar tudo. Uma das fortes más estrelas, Bai Hu (白虎, Tigre Branco) representa problemas proveniente do ser feminino e daí os solteiros nativos de Cabra deverem tomar cuidado e não deitar fora a boa sorte colocando-se em trabalhos complicados. Os casais devem prestar mais atenção à família, pois a harmonia familiar ajuda não só a carreira, mas também engrandece o respeito que as pessoas têm por si.

Saúde: Terá as más estrelas, Chen fu (沉浮, altos e baixos), a representar desequilíbrio emocional e a facilmente ter acidentes e magoar-se e Xue Ren (血刃, Fio da lâmina com sangue) a indicar confronto, ou ter de ser operado, especialmente para o ser masculino devido à má estrela Bai Hu (白虎, Tigre Branco). Assim, em Junho e Julho, meses de maior Fogo, deve equilibrar com o Elemento Água, por exemplo comendo sobretudo cozidos e evitar os fritos e assados.

Os nativos de Cabra nascidos em:

1967 – Uma poderosa ajuda coloca a carreira num novo patamar e ao trabalhar arduamente ganhará mais, mas não se esqueça da sua saúde.

1979 – Ano para experimentar novas áreas pois nos caminhos que escolher conseguirá bons resultados. Importante realizar uma festa de aniversário para juntar os amigos e assim terá boas energias.

1991 – O trabalho preparado até agora dará frutos. Será um ano muito activo, mas deverá tomar cuidado e não beber muito à noite, pois tal pode trazer-lhe problemas. Os seres femininos nascidos neste ano terão uma grande mudança e terão de ter cuidado com tudo.

Macaco

Parabéns aos nativos de Macaco pois este ano estão no primeiro lugar dos animais do zodíaco e contarão com a ajuda de oito estrelas da sorte, a permitir facilmente trepar aos lugares cimeiros. Macaco (shen, 申) é Elemento Metal yang e como normalmente Fogo arde Metal e sendo este yang, alimentado pelo Elemento do ano Madeira transforma-se em aço. Daí a mudança ser completa e apenas precisar de um plano detalhado para agarrar a sorte, a colocá-lo no auge da vida.

Carreira: Zi Wei (紫微) e Long De (龙德, virtude do dragão) são as mais poderosas das estrelas da sorte e representam conquistar poder e ser promovido, sendo muito bom para a carreira e daí o sucesso estar quase todo nas suas mãos. Tal é promovido ainda mais pelas estrelas da sorte Yu Tang (玉堂, lugar cheio de jade), Guo Yin Gui Ren (国印贵人, Carimbo oficial a ajudar) e Tai Ji Gui Ren, (太极贵人), pois devido às muito boas relações com uma honorável e respeitável pessoa, conta com a ajuda de um governante com carimbo de jade a trazer-lhe riqueza. A estrela da sorte Di Jie (地解, Terra e abrir o cadeado) representa solucionar os problemas e a estrela da sorte Ci Guan (词馆, Perfeitas palavras) colocam as pessoas a acreditar e a investir em si só por o ouvir falar.

As más estrelas Bao Bai (暴败, Perdedor e mudanças que não pode controlar) e Tian E (天厄, Catástrofes provenientes do Céu) colocam-no perante um acontecimento imprevisto, mas que não lhe trará graves problemas. Só os nativos nascidos entre 8 de Outubro e 7 de Novembro e os que tenham o bazi cheio do Elemento Fogo precisam de tomar mais cuidado com as ocorrências provocadas por estas duas más estrelas.

Amor: A estrela da sorte Hong Yan (红艳, emoção e amor) representa um ano emocionalmente feliz e não importa se quer casar ou ter uma relação amorosa, conseguirá o que deseja. Apenas precisa de se mostrar e não guarde para si os seus sentimentos, expresse-os em voz alta, pois está no máximo da sua sorte, o que aparece apenas uma vez em cada doze anos.

Saúde: Num ano de sucesso, precisa, no entanto, de ser modesto/a, pois deve manter as emoções equilibradas e tranquilas, assim exige a sua saúde. Os nativos nascidos no Verão, logo com mais Fogo, facilmente terão acidentes ou precisam de fazer uma operação cirúrgica. Por isso, evite discussões e deve ir ao Templo fazer sacrifícios para colocar o ano mais seguro.

Os nativos de Macaco nascidos em:

1968 – Ano para mostrar as suas qualidades e qualificações profissionais, e levar os outros a respeitá-lo. Conseguirá alcançar o que esperava há muito tempo.

1980 – Na área profissional terá uma surpresa, pois poderá ser promovido e alcançar um lugar de destaque. Mas trabalhando arduamente, não se deve esquecer de descansar, e mesmo ao conduzir, pois o mais importante é a segurança.

1992 – Ano para criar o seu próprio negócio, abrir uma empresa, comprar propriedades, sendo ainda bom para casar e constituir família.

2004 – Com os familiares a tomar conta de si, é um importante ano para entrar no mundo social e deve usar essa boa oportunidade para preparar o espaço que se apresenta à frente.

Galo

No ano de Coelho, os nativos de Galo (Elemento Metal) estão em Chong Tai Soi, a colidir com o Deus do Ano, significa que o Metal corta a Madeira, o Elemento do Coelho, mas porque a Madeira é mais forte, pois está em Tai Sui, leva o Metal a quebrar e daí, sem ajudas de estrelas da sorte, os nativos de Galo ficam muito sós. Apenas poderá contar consigo para resolver os problemas. Os nascidos na Primavera e Verão sofrerão mais ainda, sendo um pouco melhor para os nascidos no Outono e por isso é ano para exigir menos e moderar as expectativas.

Carreira: Precisa de se mexer, pode ser mudar de emprego, de casa ou de parceiro. Muitas destas mudanças estarão fora dos seus planos, o que leva a não estar preparado. Irá trabalhar arduamente, mas o que recebe é nada, ou apenas problemas. Não conta ajuda de nenhuma estrela da sorte e as más estrelas Yue Kong (月空, mês vazio) Da Hao (大耗, gastar uma fortuna) colocam-no a gastar muito dinheiro e a não conseguir amealhar. A má estrela Lan Gan (阑干, barreira) indica ter sempre de se confrontar com problemas. Já a má estrela Qiu Yu (囚狱, Dentro da Prisão) previne-o para quando assinar algum documento tomar muito cuidado e evite dar garantias às pessoas. Ano em que menos é mais!

Amor: Ano de Chong Tai Sui combinado com a má estrela Po Sui (破碎, separação) leva a não existirem dúvidas quanto a mudanças que ocorrerão. Se sentir que não consegue decidir, fale com um amigo. Mantenha-se calmo e trate tudo como se fosse uma situação normal.

Saúde: Propenso a ter acidentes, deverá controlar as emoções e evitar qualquer tipo de discussão. Pode-lhe ocorrer não só um AVC, como ter problemas de coração e também de estômago, pele, membros superiores e inferiores. Deve ir ao Templo fazer sacrifícios ao Deus do Ano e não se esqueça de relaxar o mais possível.

Os nativos de Galo nascidos em:

1957 – O mais importante é a saúde e quando falar tome muito cuidado pois poderá causar bastante ruído. Mantenha-se como se estivesse reformado e a não-acção é o estado mais criativo para este ano.

1969 – Ano em que vai usar a sua imobilidade para se confrontar com as mudanças. Não importa na carreira ou no amor, não precisa fazer nada de especial, pois se acontecer, aconteceu.

1981 – Precisa de tomar conta de tudo e trabalhar arduamente, o que o coloca sob pressão, tanto física como emocional. Ano para aprender e deixar andar, melhor do que tentar controlar sempre tudo. Entre o casal haverá imensas discussões. Não se deixe ir em relações amorosas exteriores.

1993 – Ano cuja criatividade e interesses o podem ajudar a tentar experimentar diferentes áreas, mas ter sucesso não dependerá de si, sendo mais importante ganhar experiência.

2005 – Ano para facilmente entrar em depressão e os transtornos de humor tomarem conta da sua vida, por isso procure distrair-se com assuntos do seu interesse, devendo os seus parentes tomar mais atenção e acompanhá-lo.

Cão

Sendo o Cão e Coelho um dos seis pares que se combinam (liu he 六合), no ano de Coelho, os nativos de Cão tornam-se muito simpáticos, tendo boas relações com todas as pessoas e daí todos gostarão de cooperar consigo. Para o seu desenvolvimento, apenas poderá fazer pequenas coisas, pois não é ano de realizar grandes projectos. Relaxe, deixando as coisas ir e vir naturalmente e assim terá uma vida encantadora.

Carreira: A estrela da sorte Yue De (月德, Virtude da Lua) coloca-o muito generoso e amigo, com boas emoções para tudo e todos, o que ajudará no trabalho devido a cooperar muito bem com os colegas. É um ano bom para transformar os inimigos em amigos. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas que vinham do passado, mas não deve esperar grandes desenvolvimentos nos projectos, apenas servirá para criar as bases. A má estrela Xiao Hao (小耗, pequenos gastos) poderá até ser benéfica, pois gastando um pouco de dinheiro consegue reunir os amigos em convívio festivo no qual todos gostarão de estar e daí atingir a harmonia.

Amor: A estrela da sorte Xian Chi (咸池) propicia o casamento e boas relações entre pessoas, logo será um ano para começar a namorar e mesmo casar, ou se já for casado poderá ter filhos a trazer-lhe prosperidade. Entre o casal, os problemas que existiam há muito tempo serão resolvidos e será uma boa oportunidade para uma nova lua-de-mel. Assim, para os nativos de Cão este ano nada é mais importante que o amor.

Saúde: Como o Cão (戌, Xu) é do Elemento Terra yang, logo quente, este ano os nativos estarão separados entre os que têm um bazi a precisar de Fogo, como os nascidos no Inverno, e quem já tem muito Fogo, nascido em Março ou Outubro, a ter de tomar cuidado com problemas de coração e fígado, em especial os anafados seres masculinos. A má estrela Shi Fu (死符, sinal de morte) previne-o para ter cuidado pois poderá ter um acidente e por isso deve evitar praticar desportos radicais perigosos.

Os nativos de Cão nascidos em:

1958 – É o mais afortunado dos nativos de Cão. Ano relaxado e fácil, com muitos encontros e convívio com a família e amigos. Por isso, controle bem o estômago e não coma e beba em demasia.

1970 – Tornar-se-á activo a expressar na carreira a sua personalidade e saber, mas estará muito pressionado. Melhor transferir a atenção para a família, pois tê-la harmoniosa traz-lhe boas e saudáveis emoções.

1982 – Sentir-se-ão como peixe na água. As boas relações sociais trarão muitas ideias criativas. Para o ser masculino, a vida terá algumas pequenas ondas. Tome mais atenção à saúde e é importante oferecer sacrifícios ao Deus do Ano.

1994 – Ano muito ocupado e pode vir a casar, ou a ter um novo membro na família. Se nasceu no Verão, precisa ter muito cuidado durante as viagens, ou a conduzir.

2006 – Estudará bem e terá um bom relacionamento com os colegas, sendo mencionado pelos professores como um exemplo e constantemente requisitado pelos outros para participar em actividades.

Porco

Porco no ano do Coelho está em San He (三合, três animais que combinam, Coelho, Cabra e Porco) a representar poder juntar pessoas à sua volta e ser bem-vindo onde chega. Os nativos de Porco gostam normalmente de trabalhar sozinhos e tudo decidir para ter sucesso, mas este ano já estão no momento e lugar certo, faltando apenas trabalhar em conjunto e assim conseguir uma boa cooperação. Essa é a chave para adquirir um poder forte.

Carreira: Contará com três estrelas muito boas, logo o sucesso está à sua frente e apenas precisa de agir. As estrela da sorte San Tai (三台, Três plataformas com Carimbo) coloca-o este ano na posição de chefia e combinada com a Jiang Xing (将星, do General, ligada à carreira, autoridade e ao poder) ajudará as pessoas a seu cargo a trabalhar bem melhor. Só precisa de se colocar no meio das pessoas e organizá-las para as guiar a conseguir maximizar o trabalho conjunto. Ampliar o grupo, diversificar as áreas e ter uma nova estratégia. A estrela da sorte Jin Kui (金柜, Cofre Dourado) traz sorte em assuntos financeiros e acumulação de ganhos e quanto mais trabalha mais recebe. A estrela da sorte Tian Chu (天厨, Cozinha do Céu) permite saborear boa comida.

A má estrela Guan Fu (官符, tomar muito cuidado e não colocar como garantia a sua palavra) adverte não dever usar o caminho fácil e muitas vezes ilegal, mas manter-se na via correcta. Já a má estrela Wu Gui (五鬼, Cinco fantasmas, a representar pessoas a dizer mal de si nas suas costas e que lhe querem mal) não trará problemas se se mantiver escorreito.

Amor: Este ano a sua disposição leva-o a ser muito simpático, cativando as pessoas ao seu redor e apesar de muito solicitado para relações amorosas, por estar muito ocupado com a carreira não terá espaço para nelas se embrenhar. Para os casais, o amor vai-se vivendo em pequenos gestos e actos.

Saúde: A má estrela Yang Ren (羊刃, representa corte a provocar sangue) avisa poder ter de fazer uma operação cirúrgica, precisando os nativos de Porco nascidos na Primavera de tomar mais cuidado. Já a má estrela Wu Gui (五鬼) leva a ser fácil ocorrerem pequenos problemas, como quedas e outros acidentes menores e para os evitar deverá colocar a sua casa com bom Feng Shui (Vento, Água), limpando todo o lixo e a guardar bem os objectos cortantes.

Os nativos de Porco nascidos em:

1959 – Tem muitas oportunidades para ganhar dinheiro, mas deve focar-se no que será bom para si e escolher o momento certo para agir. Ano em que conquista grande respeito.

1971 – Ano muito ocupado. Quanto mais trabalha mais ganha, mas deverá controlar o que bebe e come e moderar as saídas à noite para se manter em forma e com saúde.

1983 – Este ano a sua mente acorda e ilumina-se, conseguindo ter pensamentos argutos e rápidos e contará com a ajuda e apoio de diferentes grupos. Aprenderá muito facilmente e reage rápido. Na carreira, é o melhor entre os nativos de Porco.

1995 – O melhor entre os nativos de Porco quanto a dinheiro, pois este virá ter consigo. Por um lado, precisa de agarrar todas as oportunidades para vencer na competição, mas também deverá dar espaço ao adversário e não lhe tirar a face, criando assim a situação de ganhar e dar a ganhar.

2007- Ano para aprender a cooperar com os amigos. Evite ser muito efusivo e deve saber respeitar os outros, pois ao conseguir conquistar um amigo, deixa de ter mais um inimigo.

Rato

Este ano os nativos de Rato encontram-se em Xing Tai Sui, a ser julgados pelo Deus do Ano, levando a facilmente entrarem em discussões e poderem encontrar-se fora da lei.

Carreira: Em tudo o que fizer este ano, como assinar documentos, deverá tomar muito cuidado e verificar todos os pormenores. Evite dar garantias em assuntos ligados com dinheiro. Se trabalhar como advogado, ou no Tribunal, será um bom ano. Sem estrelas da sorte a ajudar na carreira, no entanto, terá a muito boa estrela da sorte Tai Yin (太阴, Lua) a permitir ampliar o grupo de amigos, pois esta representa boas relações sociais e com esse investimento, consegue transformar o negativo em situações positivas. A estrela da sorte Lu Shen (禄神) leva a não precisar de se preocupar com as finanças e a ter mesmo a possibilidade de arrecadar mais dinheiro do que esperava.

Amor: A estrela da sorte Hong Luan (红鸾, Sorte no Amor) representa matrimónio e só lhe aparece de doze em doze anos, por isso é fundamental não perder esta oportunidade; quem se encontra ao seu lado e o acompanha é a pessoa certa para si.

Saúde: Num ano Fan Tai Sui, o corpo facilmente terá problemas e também estará sob enorme pressão devido a ter de resolver inúmeros problemas. Os seres idosos femininos estão propensos a problemas ligados com o útero, enquanto os masculinos com a próstata, sobretudo os nascidos em 1960. Daí, no início do ano ser melhor fazer um exame de saúde.

Os nativos de Rato nascidos em:

1960 – Irá sentir-se desanimado/a com o demasiado trabalho que tem pela frente, e reconhece que poder e dinheiro são apenas ilusões do momento e o vazio que sente obriga a guardar mais tempo e espaço para si. A saúde é verdadeiramente a essência.

1972 – A carreira continua a desenvolver-se sem problemas. Novas ideias podem ser colocadas em acção, mas precisa de ter cuidado pois poderá encontrar alguém que lhe queira roubar os seus projectos.

1984 – A sua confiança está elevada e daí pode conseguir mais trabalho, mas tome cuidado com a saúde. As grávidas poderão ter de realizar uma operação para dar à luz.

1996 – Terá hipóteses de ser promovido/a, ou de ficar numa posição de chefia. Com ajudas qualificadas, a carreira conseguirá atingir um novo patamar. Realizar uma festa de aniversário leva a ter boas energias e a melhorar a sua vida.

2008 – Está na idade de abrir e descobrir o novo mundo que começa a aparecer-lhe à frente. Explore em conjunto com os amigos a curiosidade por coisas novas e a sexualidade que desponta, devendo recorrer ao saber dos familiares para desfazer dúvidas e não cair em erros.

Búfalo

No ano anterior chegou ao topo do monte e agora começa a fase descendente. Perante esse caminho natural, precisa de se preparar bem e saber aceitar o que tem pela frente. Será um ano em que prefere ficar só e fora do jogo da competição. Sem o apoio de estrelas da sorte, os nativos não irão ter grandes mudanças, tanto na carreira como no amor. Entre os doze animais, os nativos de Búfalo não gostam de se confrontar com algo novo, apenas de se manter como estão e por isso não será um ano difícil. No entanto, a má estrela Sang Men (丧门, ligado à porta da morte) irá afectá-lo emocionalmente, colocando-o muito em baixo durante todo o ano.

Carreira: A estrela da sorte Fu Xing (福星, protectora a limpar o caminho) ajudá-lo-á e mesmo enfrentando alguns problemas, tal não influenciará a sua base. Ano para trabalhar em silêncio, sem espalhafato e daí terá hipóteses de conseguir oportunidades de sucesso. Normalmente trabalha arduamente e o que faz é com seriedade, mas este ano deve orientar-se para tornar fácil e leve a realização do seu trabalho. A estrela da sorte An Lu (暗禄, Dinheiro Sombra, ou da Sorte) significa que conseguirá dinheiro fora das expectativas.

Amor: Como este ano prefere ficar sozinho/a e fora da vida social, pode imaginar o quão fechado/a estará e mesmo sendo convidado/a por alguém que se declara a si, não reagirá. A emoção afectada pela má estrela Sang Men (丧门, ligado à porta da morte) coloca-o/a sem interesse em nada e daí se o parceiro for nativo de Búfalo deve compreender essa tristeza e dar-lhe espaço e mais atenção, tomando conta dele/a.

Saúde: Ano para acompanhar com mais tempo a família, sobretudo dar mais atenção aos idosos. Normalmente fecha-se com os seus problemas, mas este ano tal só lhe fará mal, devendo pedir ajuda para desanuviar a pressão e colocar-se fora das angústias. Os nascidos em 1973 estarão susceptíveis de ter problemas físicos e por isso, no início do ano faça um exame de saúde e evite todo o tipo de desportos radicais.

Os nativos de Búfalo nascidos em:

1961 – Ano em que precisa de trabalhar arduamente e por isso tome cuidado para não ultrapassar as suas capacidades. Será fácil atrair más relações, por isso tenha cuidado para evitar perder dinheiro e face.

1973 – Terão muito apoio dos amigos e é um bom ano para trabalhar em cultura e ligado à gastronomia, mas cuide da saúde dos seus familiares mais velhos. O ser masculino está mais propenso a ter problemas do que o ser feminino e daí é bom ir ao Templo oferecer sacrifícios ao Deus do Ano.

1985 – É bem-vindo no grupo de trabalho, pois todos gostam da sua companhia, mas precisa de abrir mais o seu coração à família. Não importa quantos amigos tem, a família é na realidade o seu apoio mais forte.

1997 – Tudo terá de ser feito passo a passo, pois a rapidez leva a resultados opostos ao que pretende. Ano para parar e visualizar o que se passa à sua volta.

Tigre

Este ano tem a super estrela da sorte Tai Yang (太阳, Sol) e com esse poder os nativos de Tigre mostram-se com uma luz brilhante que tudo ofusca, levando-os a mudar completamente. Poderá ser verdadeiramente um tigre, o rei dos animais. É tão livre que não precisará de se preocupar com a carreira, amor e dinheiro, pois tudo isso o espera. Por isso, goze a vida.

Carreira: Para os nativos de Tigre o centro da vida está na carreira e nada mais importa pois é fascinado pelo trabalho. Mas este ano com a muito poderosa estrela da sorte Tai Yang (o Sol) os nativos ficam muito mais simpáticos, preferindo entregar-se à família e à vida social, sabendo não importar se trabalha ou não, pois tudo está controlado. A estrela da sorte Jin Yu Lu (金舆禄, grande fortuna) também representa facilidades, mas com a má estrela Tian Kong (天空, Vazio Céu) significa ficar confuso e não conseguir escolher pois tem uma grande quantidade de ideias e hipóteses e daí surge a sua indecisão.

Amor: A poderosíssima estrela da sorte Tai Yang em conjunto com a estrela da sorte Xian Chi (咸池, propícia o casamento e boas relações entre pessoas) levam a muita gente gostar de si e você reciprocamente transmite esse sentimento. Com tantas opções, os solteiros podem escolher quem preferem, mas a má estrela Liu Xia (流霞, atraente, mas com rápido terminar do relacionamento) leva a diversificar as pessoas com quem se relaciona, podendo trazer-lhe alguns problemas. Os casais, se a mulher escolher ter um filho poderá quebrar essa cadeia, ou então se realizar uma lua-de-mel, ou uma festa de casamento.

Saúde: Perante muitas relações amorosas, é mais fácil ter problemas relacionados com o sexo. Uma vida nocturna muito activa, com muito álcool leva a perder o controlo emocional e poderá provocar situações de violência. Os nativos nascidos na Primavera e no Verão estão propensos a ter AVC’s e ataques de coração, sobretudo por ainda estarmos num ano de pandemia.

Os nativos de Tigre nascidos em:

1962 – Terão um novo projecto e hipóteses de adquirir propriedades. Todos os amigos à sua volta o irão ajudar.

1974 – Conseguirá ajuda das pessoas mais velhas da sua família. Não haverá problemas com a evolução na carreira e daí este ano poder relaxar a tensão que normalmente empresta à sua vida. Apenas precisa de tomar atenção para evitar acidentes.

1986 – Com ajudas qualificadas, este ano pode dar asas às suas ideias e actuar livremente sem ter problemas. Será promovido a um lugar de responsabilidade.

1998 – Já com um lugar na sociedade, é ano para tirar resultados do que anteriormente preparou, devendo manter o caminho de desenvolvimento para poder dar continuidade ao seu rumo. É um vencedor tanto na carreira como no amor.

Votos de muito Boa Saúde – 身体健康 (Sun Tan Kin Hong, em mandarim Shen Ti Jian Kang).