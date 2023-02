Previsões por animal e ano para 2023 – Parte I

As pessoas que nasceram antes do Lichun (Princípio da Primavera, que este ano e normalmente ocorre a 4 de Fevereiro, mas pode acontecer a 3 ou a 5 desse mês) são nativas do animal do zodíaco respeitante ao ano anterior. Assim quem nasceu em 2023, mas antes de 4 de Fevereiro será do ano do Tigre. As previsões aqui expressas são a interpretação das ideias escritas por Edward Li.

Coelho

Os nativos de Coelho encontram-se em Zhi Tai Sui, contra o Deus do Ano, e se nos últimos anos esperaram, sem fugir de uma rotineira normalidade, sentindo não ter a sorte a seu lado, agora chega uma nova vaga de mudança, provocada por estar contra o Tai Sui, o que traz boas notícias. É ano para preparar ou cuidar de muitas coisas: Muitos tomarão conta de si e outros pedir-lhe-ão ajuda. Se quer uma mudança completa terá antes de tudo de se esvaziar, deitar fora o que trazia e assim haverá espaço para receber o novo. Conta com cinco estrelas da sorte.

Carreira: As estrelas da sorte Tian Yi Gui Ren, (天乙贵人, poderosa ajuda ligada à criatividade) e Jiang Xing (将星, do General, conectado com carreira, autoridade e poder) trazem bons parceiros e apoio de pessoas qualificadas, que o colocam numa posição de poder, mais activo e a poder actuar. Já a estrela da sorte, Jin Kui (金柜, Cofre Dourado, sorte nos assuntos financeiros e acumulação de ganhos) significa que as suas acções resultarão em dinheiro. As estrelas da sorte Wen Chang (文昌), deus dos Letrados e da Literatura) e Tian Chu (天厨, Cozinha do Céu) trarão sucesso ao trabalho se estiver ligado à cultura ou à gastronomia.

Amor: Terá as relações marcadas por amantes e a sua activa vida social levará a um luminoso conjunto de possibilidades, mas por outro lado arranjará muitos problemas e tudo depende da sua capacidade para controlar as situações. Sendo um ano de mudança, não há dúvida que irá mudar de companheiro/a e por isso não pode colocar-se numa posição intransigente. Goze o tempo em conjunto e não peça resultados.

Saúde: Viajando muito, ou devido às muitas mudanças ficará exposto a acidentes. Tome atenção pois este ano estará sob a influência das más estrelas, Jian Feng (剑锋, ponta da Espada), podendo ocorrer problemas com objectos metálicos, ou ter de ser operado e Fu Shi (伏尸, Corpo Morto, a representar morte) propício a poder ter um grave acidente, especialmente aos nascidos na Primavera. Deve ir ao templo pedir protecção ao Deus do Ano, oferecendo-lhe sacrifícios.

Os nativos de Coelho nascidos em:

1963 – Este ano, tal como no anterior, encontram-se posicionados no topo entre os nativos de Coelho e mais activo, os negócios e carreira contam com um maior desenvolvimento. Terá uma vida cheia e feliz.

1975 – A estrela da sorte Lu Shen (禄神, bom rendimento e boas relações públicas) leva a ganhar dinheiro facilmente. Terá apoio e bons parceiros pois, ou tem um bom patrão, ou conta com bons empregados, por isso não desperdice esta boa oportunidade para ampliar a sua área de actuação.

1987 – Será promovido pois tem fama de trabalhar bem e daí poderá mostrar as suas capacidades, mas tudo deve ser feito degrau a degrau para evitar inveja e competição desonesta.

1999 – Terá a possibilidade de colocar a cabeça fora da toca para poder ser reconhecido, por isso não é ano de esperar, mas de fazer. Isto não lhe trará apenas mais dinheiro, mas também mais experiência para o caminho que se segue.

Dragão

Os nativos de Dragão estão em Hai Tai Sui, magoado pelo Deus do Ano, o que significa ter de se confrontar com muitos trabalhos e problemas. O Dragão nos 12 ramos terrestres (Di Zhi 地支) é chen (辰), Elemento Terra yang, e quando encontra Coelho, que é Madeira, significa a Madeira a beber toda a Água da Terra e daí os nativos sentirem-se vazios, sem força e assim este ano é como se estivessem no intervalo do jogo.

Carreira: Não contará com nenhuma estrela da sorte. Hai Tai Sui significa não ter boas relações com o seu parceiro/a, com quem terá imensas discussões. Mesmo tendo alguns projectos em mãos não conseguirá nenhum proveito. A má estrela Bing Fu (病符, a sinalizar doença) irá criar problemas, não só na saúde, como não terá vontade e interesse no trabalho. Já a má estrela Mo yue, representa não encontrar a direcção e sem acreditar nos outros, apesar de muito pensar, tem grandes dificuldades em tomar decisões. Assim, se nada fizer não haverá problemas, mas se tentar fazer algo só provoca erros. A solução é colocar-se como reformado.

Amor: Magoado pelo o Deus do Ano, não terá boa vida social e mesmo os amigos poderão tornar-se seus inimigos. Não terá desejo de se relacionar com pessoas interessadas em si e daí, se a/o sua/seu companheira/o de vida é Dragão deve preparar-se pois não só se magoarão fisicamente, mas também emocionalmente.

Saúde: Em Hai Tai Sui e com a má estrela Bing Fu (病符, Sinaliza doença) conjuntamente com a maligna estrela voadora 5 Amarelo (Wu Huang) na posição Noroeste (que representa o ser masculino) leva a que este ano o sexo masculino será quem mais sofre, em especial pais e homens mais velhos. É fundamental pedir protecção ao Deus do Ano e ir ao templo oferecer sacrifícios.

Os nativos de Dragão nascidos em:

1964 – Terão menos problemas entre os nativos de Dragão e se entender abrir o seu coração e aceitar não ser este um ano para melhorar a carreira, terá um ano confortável e relaxante.

1976 – Os seres do sexo feminino estarão em melhor situação do que os do sexo masculino. Na carreira, se as mulheres trabalharem bem conseguem proveitos, mas precisam de ter muito cuidado nos investimentos pois é um ano propenso a tomar decisões erradas e a perder dinheiro.

1988 – A segurança é mais importante do que todo o resto. Não espere um ano activo e quanto à carreira, mantenha o que já tem e evite competição, pois só lhe trará problemas. Ano de preparar as bases para o próximo, que será de Tai Sui, logo de mudança.

2000 – Terá de enfrentar muita pressão e por isso deve aprender a lidar com as emoções. Evite desportos pesados e tenha cuidado com os praticados fora de casa.

Serpente

Sem hipóteses de realizar grandes mudanças, este ano deverá preparar-se para contar apenas consigo. Mesmo sendo os nativos de Serpente normalmente de rápidas resoluções e arguta visão, habituados a antecipar e preparar os planos de actuação, as boas decisões são mais difíceis de tomar este ano sem o apoio dos outros.

Carreira: As estrelas da sorte, Tian Yi Gui Ren, (天乙贵人, poderosa ajuda ligada à criatividade) e Tai Ji Gui Ren (太极贵人, alguém a ajudar), trazem normalmente ajudas de qualidade, mas algo estranho ocorre no ano do Coelho, pois os apoios encontram-se nas suas costas. Se eles não agirem não haverá problemas, mas se actuarem, o resultado poderá ser oposto ao que queria ou esperava. Em especial para os seres masculinos nativos de Serpente, que ao quererem ajudar alguém fora dos seus conhecimentos, irão arranjar muitos problemas. Use mais a criatividade, pois se uma porta se fecha, poderá sempre abrir outra.

Amor: Fraco ano para relações amorosas. Não tome decisões precipitadas, pensando ter a pessoa certa à primeira vista. Os casados deverão ser mais pacientes para com o parceiro/a. Com a má estrela Tian Gou (天狗, Cão do Céu) é fácil criar conflitos. Terá gastos monetários imprevisíveis e alguém a enganá-lo/a e daí os nativos de Serpente perderem a confiança nos amigos acusando-os do que lhes acontece.

Saúde: As más estrelas Tian Gou, (天狗, Cão do Céu) e Diao Ke (吊客, morte de um familiar) provocam turbulência emocional, criando distúrbios aos nativos de Serpente. Já a má estrela Fei Ren, (飞刃, fio da lâmina), representa acidente ou operação cirúrgica. Se não sentir a mente limpa e clara é melhor nada fazer.

Os nativos de Serpente nascidos em:

1965 – A estrela da sorte Lu Shen (禄神) traz-lhe um bom ano na carreira e dinheiro.

1977 – Evite expor-se, pois pode provocar inveja aos outros. Bom ano para trabalhar no duro e manter-se em silêncio.

1989 – Ajudas qualificadas colocam-no a facilmente a vencer na sua área. Pode investir num trabalho extra a trazer-lhe mais rendimentos.

2001 – Ano rico materialmente, deve evitar ocupar todo o seu tempo nas relações amorosas e dê mais atenção ao estudo, ou no trabalho. Ano para aprender a aceitar a imperfeição, o que coloca a sua vida perfeita.

Cavalo

O nativo de Coelho, cujo Elemento é Madeira, está na posição Tai Sui e por isso recusa ajudar o nativo de Cavalo, de Elemento Fogo, e daí este ficar em Po Tai Sui (quebrado pelo Tai Sui, leva facilmente a ocorrerem danos), apesar de normalmente serem amigos pois, Madeira faz nascer Fogo. Mas este ano o nativo de Cavalo nada tem a recear já que conta com cinco estrelas da sorte a protegê-lo e assim poderá ter um ano feliz e cheio de riqueza.

Carreira: Sendo um parceiro excelente a trabalhar em equipa, este ano é perfeito pois consegue unir as pessoas e colocá-las a trabalhar muito bem e contentes. Tal deve-se à ajuda das estrelas da sorte Fu Xing (福星) e Tian De (天德), ambas estrelas protectoras que limpam o caminho e Fu De (福德, a trazer riqueza material e protecção pela virtude), significa que com o trabalho normal conseguirá o dobro dos resultados e sendo primoroso, com as três condições perfeitas, tempo certo, lugar certo e pessoas certas, não há dúvida, será um ano de sucesso. Nem mesmo a má estrela Juan She (卷舌, alguém a falar mal de si) lhe trará problemas.

Amor: A auspiciosa super estrela da sorte Tian Xi (天喜, Alegria Celeste, a transformar pequenos infortúnios em bons acontecimentos) e a estrela da sorte Xian Chi (咸池), ambas a propiciar o casamento e a ter boas relações, faz com que todo o ano seja doce e harmonioso. Para os solteiros, havendo um duplo Lichun é perfeito para convidar a/o parceira/o a entrar na sua vida e daí poder surgir um novo membro na família. Para os casais, o melhor é fazer uma nova viagem de lua-de-mel para fortalecer a relação. Quanto aos idosos, é bom fazerem uma festa de aniversário para reunir amigos e família em convívio à sua volta a dar-lhe boas energias.

Saúde: Demasiada vida social, muitas festas e comezainas, poderá levar o seu corpo a ficar fatigado, especialmente os nascidos no Verão e daí facilmente pode arranjar problemas de coração, ou um AVC. Logo, para este ano o mais importante é controlar o estômago e evitar engordar. Deve praticar exercício físico e ter atenção à saúde, pois uma vida demasiada confortável e sempre com comida saborosa é também uma espécie de doença.

Os nativos de Cavalo nascidos em:

1966 – Ano para expressar completamente o seu talento e colocar a carreira numa posição elevada.

1978 – Com imensas oportunidades a chegar até si, é um ano em que trabalha arduamente, mas será bem recompensado e mesmo enfrentando alguns problemas facilmente os resolve.

1990 – Ano muito criativo, cheio de ideias, em que estará extremamente focado no trabalho, mas lembre-se de ter também uma vida familiar e de dar tempo às relações, sendo um ano perfeito para casar.

2002 – Vida socialmente muito activa, terá muita vontade de aprender tudo o que lhe aparece à frente. Os nativos solteiros terão muitas hipóteses para um bom ano amoroso.