Jogo | Bancos de investimento optimistas

Após a revelação de que as receitas do jogo tinham atingido 11 mil milhões de patacas no primeiro mês do ano, os relatórios de vários bancos de investimento traçam um cenário optimista para o sector.

Segundo o banco JP Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd, num relatório citado pelo portal GGR Asia, a maior parte das concessionárias do jogo deverá gerar resultados positivos de caixa durante este trimestre.

Este é um “marco” considerado muito importante de viragem para a principal indústria do território, pós covid-19, na perspectiva do analista DS Kim, da JP Morgan, porque a expectativa apontava para que os resultados positivos apenas chegassem dentro de três trimestres. “Até os cépticos admitem que uma recuperação desta forma era inimaginável até há umas semanas”, frisou.

A JP Morgan Securities indica também que a única excepção a este cenário poderá ser a concessionária SJM, devido “às despesas com a operação” do hotel e casino Grand Lisboa Palace, que abriu as portas durante a pandemia.

Por sua vez, a Morgan Stanley Asia Ltd estima que Fevereiro gere receitas nas ordem dos 11,2 mil milhões de patacas, mesmo tendo em conta que este mês apenas tem 28 dias, em comparação com os 31 de Janeiro.

Também John DeCree, analista na CBRE Securities LLC, citado pelo portal GGR Asia, considerou que Fevereiro pode trazer ainda melhores resultados. “As restrições de viagem não foram levantadas até 8 de Janeiro, o que sugere que o ritmo das receitas diárias é mais elevado do que aquilo que é transmitido pelos resultados totais do mês”, justificou. No ano passado, as receitas brutas do jogo de Fevereiro foram de 7,6 mil milhões de patacas.