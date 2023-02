Habitação | Vendas registam nova quebra

Após 2022 ter sido o pior ano no território desde 1984, ao nível do número de transacções imobiliárias, o mercado entrou na primeira quinzena deste ano a confirmar a tendência negativa. De acordo com os dados da Direcção de Serviços de Finanças (DSF), na primeira metade de Janeiro, a venda de fracções habitacionais sofreu uma nova redução.

Segundo a DSF, na primeira metade do mês passado foram transaccionadas 106 apartamentos no território. Este número indica uma redução de 29 por cento face à primeira metade de Janeiro de 2022, quando tinham sido transaccionadas 150 habitações.

Contudo, em relação ao mês de Dezembro de 2022, os dados indicam um ligeiro aumento das transacções, quando se comparam as primeiras metades de cada vez. As 106 transacções de Janeiro indicam um crescimento de mais 10 transacções face à primeira quinzena de Dezembro, quando tinham sido concluídos 96 negócios.

Em termos de preço, as transacções em Janeiro deste ano foram, em média, mais baratas em Macau e Coloane, quando comparadas com o período homólogo. O preço do metro quadrado caiu de 90.262 patacas por metro quadrado para 81.057 patacas por metro quadrado na Península de Macau e em Coloane baixou de 118.117 patacas por metro quadrado para 98.028 patacas por metro quadrado.

No pólo oposto, os registos mostram uma valorização do preço por metro quadrado na Taipa, que subiu de 83.557 patacas para 101.822 patacas.