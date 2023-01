Congresso Nacional Indiano encerrou em Caxemira marcha de 3.500 quilómetros

O partido da oposição Congresso Nacional Indiano (CNI) terminou ontem uma marcha de 3.500 quilómetros para exigir unidade no país, concluindo na região de Caxemira um percurso que durava há cinco meses.

Entre medidas de segurança inéditas e uma forte nevasca que caiu sobre Srinagar, o dirigente do CNI Rahul Gandhi encerrou a marcha – que realizou com outros políticos e simpatizantes – num comício em que compareceu com o tradicional ‘Pheran’, traje tradicional desta região de maioria muçulmana no norte do país.

Rahul Gandhi é neto da ex-primeira-ministra indiana Indira Gandhi e filho do ex-primeiro-ministro Rajiv Gandhi com a antiga presidente do Congresso Nacional Indiano Sonia Gandhi.

“A marcha não foi organizada por mim ou pelo Congresso, mas sim contra a ideologia que está a destruir os alicerces do país”, alertou Gandhi no seu discurso.

Rahul Gandhi estabeleceu alianças com as demais formações da oposição para derrotar o partido governante Bharatiya Janata (BJP), liderado pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, a quem Rahul Gandhi acusa de prejudicar os valores democráticos da Índia.

“Esta marcha terá um impacto real na política indiana”, disse Rahul Gandhi, acompanhado pelos líderes dos dois principais partidos regionais da Caxemira, a Conferência Nacional (NC) e o Partido Democrático do Povo (PDP).

O início da marcha aconteceu em 07 de setembro, em Sriperumbudur, a cidade mais ao sul do país onde Rajiv Gandhi foi assassinado durante um comício em 1971.

Rahul Gandhi percorreu a Índia a pé de sul a norte, numa tentativa de aproximar-se dos protestos do líder antiguerra “Mahatma” Gandhi antes da independência da Índia.

A marcha atraiu grandes multidões por onde passou e terá elevado a popularidade de Rahul Gandhi, de acordo com a opinião do académico Haamid Mehmood, em declarações à agência de notícias EFE.

No entanto, outros analistas duvidam do real impacto da caminhada, suspeitando que se trate de um estratagema eleitoral antes do sufrágio geral do próximo ano, já que começou quando o partido perdia força, após a saída de alguns dos seus membros mais destacados.

Essa é a visão predominante na Caxemira, onde muitos veem com receio esta reaproximação de Rahul Gandhi à região, que perdeu o seu estatuto de autonomia em 2019 por uma medida imposta pelo governo central do BJP, mas que também sofreu por décadas com o governo do CNI.

Devido a vários fracassos eleitorais, somado à renúncia de alguns membros importantes, como o veterano político Ghulam Nabi Azad, integrante do CNI durante mais de cinco décadas, levou o INC a encerrar mais de duas décadas de liderança da dinastia Nehru-Gandhi no partido, nomeando para o cargo Mallikarjun Kharge em outubro de 2022.

No entanto, o regresso de vários antigos membros à formação desde o início da marcha parece ter “dado um impulso ao partido”, disse à EFE o responsável do INC na Caxemira, G.A. Mir.