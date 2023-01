Cinemas chineses arrecadam mais de 6,7 mil milhões de yuan em receitas

Os cinemas chineses arrecadaram mais de 6,7 mil milhões de yuan durante o período de férias de sete dias do Ano Novo Lunar, a principal festa das famílias chinesas.

Este valor representa um aumento de 11,89%, face ao período equivalente no ano passado. Mais de 129 milhões de pessoas foram ao cinema, durante as férias, que calharam entre 21 e 27 de janeiro, este ano.

Foi o primeiro Ano Novo Lunar celebrado na China desde que o país desmantelou a política de ‘zero casos’ de covid-19, que vigorou nos últimos três anos. Durante todo o mês de janeiro, o crescimento homólogo fixou-se em 209,88%. No primeiro mês do ano, a bilheteira ascendeu a 7.915 milhões de yuan.

No primeiro dia do Ano Novo Lunar, que se celebrou a 22 de janeiro, abriram 11.544 cinemas em todo o país, atingindo cerca de 98% da capacidade, face ao período equivalente no ano passado, segundo dados citados pelo portal de notícias económicas Yicai.

Mais de 99% da bilheteira foi registada por filmes chineses, seis dos quais foram lançados esta semana, como a aguardada sequela de “A Terra Errante”, que registou receitas de 2.164 milhões de yuan, ou o mais recente filme do aclamado realizador chinês Zhang Yimou, “Full River Red”, que totalizou 2.606 milhões de yuan.

O domínio dos títulos nacionais coincide com a falta de concorrência com as produções norte-americanas, muitas banidas, nos últimos anos, até que “Avatar: O Caminho da Água” rompeu com esta prática, em dezembro passado. Pequim limita o número de filmes estrangeiros exibidos nos cinemas chineses através de um sistema de quotas que permite apenas 34 produções por ano.