Exposição | “Uma Terra Abençoada” mostra crença e costumes de Tou Tei

A exposição “Uma Terra Abençoada – Crença e Costumes de Tou Tei em Macau” estará patente ao público a partir da próxima quinta-feira, até 23 de Abril, no Museu de Macau.

O Instituto Cultural (IC) indica que o “Culto de Tou Tei” é uma tradição praticada há vários séculos pela comunidade chinesa em Macau, “transmitidas e profundamente enraizadas na comunidade, tendo os três principais templos de Tou Tei como o núcleo de sua herança, com cerca de 200 santuários dedicados à divindade distribuídas na cidade”.

As celebrações do aniversário de Tou Tei realizam-se no segundo dia do segundo mês lunar. Esta manifestação cultural e espiritual foi inscrita na 5.ª Lista Nacional de Itens Representativos do Património Cultural Intangível da China, em 2021.

A exposição reúne cerca de 100 peças/conjuntos, incluindo livros, inscrições, fotografias, estátuas religiosas, sacrifícios e objectos comemorativos, “revelando sistematicamente o curso de como a crença e os costumes de Tou Tei se enraizaram, persistiram e se desenvolveram em Macau”, refere o IC em comunicado. A entrada é gratuita.