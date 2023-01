ISCTE | Hoje Macau é objecto de estudo em tese de mestrado

O jornal Hoje Macau foi objecto de estudo numa tese de mestrado defendida no Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) por Madalena da Conceição Miranda Nunes da Silva. A tese tem como título “Região Administrativa Especial de Macau: O exemplo do Hoje Macau na atualidade do jornalismo lusófono regional”, foi produzida no âmbito do mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação e teve como orientador o professor catedrático do ISCTE Gustavo Cardoso, além da co-orientação de Jorge Vieira, professor auxiliar da mesma instituição.

Um total de 196 edições do HM foram analisadas para perceber até que ponto o caso da saída dos jornalistas da TDM “teve repercussões detetáveis relativas aos receios de que o jornalismo de língua portuguesa na região se torne numa via de propaganda política”. A autora da tese conclui que se “pôde observar um jornalismo tendencialmente crítico, afastado do propagandismo, contudo amigável com a terra-mãe”, a China.