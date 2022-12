DST | Festival de Luz adiado uma semana

DR

O início da oitava edição do Festival de Luz de Macau, que estava previsto para sábado, foi adiado para 9 de Dezembro. A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau indicou que o adiamento se devia a “assuntos ligados à preparação” do festival, que este ano tem um novo nome: Iluminar Macau 2022, de acordo com um comunicado.

O festival, que ia decorrer até 1 de Janeiro, inclui quatro obras de ‘vídeo mapping’ em três dimensões, uma delas criada pelo grupo português Ocubo Criativo – Actividades Artísticas e Literárias e outra por um grupo de Xangai, no leste da China.

Numa apresentação à imprensa, em Novembro, a DST disse que a obra da equipa portuguesa, chamada “Ponto de partida da integração”, ia ser exibida na fachada da Igreja de São Francisco, na ilha de Coloane, e “apresentar a história de Macau”.

A Ocubo Criativo já apresentou trabalhos em França e na Finlândia e foi responsável pela cerimónia de inauguração em 2019 do Al Janoub, o primeiro estádio construído de raiz para o Mundial de futebol de 2022, a decorrer no Catar.

O grupo português não estará presente em Macau “por causa da situação epidémica”, pelo que a obra será entregue pela Internet, com a DST a fornecer “equipamento e pessoal técnico para ajudar na projecção”.

O festival vai estender-se a oito zonas do território, incluindo hotéis casinos na península de Macau e no Cotai, uma vez que as seis operadoras de jogo foram “convidadas, pela primeira vez, para colaborarem”, disse a DST.