Desporto | Maratona Internacional de Macau realiza-se a 4 de Dezembro

A “Galaxy Entertainment Maratona Internacional de Macau 2022”, organizada pelo Instituto do Desporto e Associação Geral de Atletismo de Macau, com o patrocínio em título pelo Galaxy Entertainment Group, terá lugar no dia 4 de Dezembro (domingo).

A maratona terá um número máximo de 1.400 participantes, enquanto a meia maratona está aberta a 4.800 atletas e a mini maratona a 5.800. A prova da maratona e da meia maratona terão início às 06h e a mini maratona às 06h15, no Estádio do Centro Desportivo Olímpico.

O percurso das duas provas mais longas continua a passar pela Ponte Governador Nobre de Carvalho, edifício histórico do Património Mundial, o Templo de A-Má, e Ponte de Sai Van. As inscrições para a maratona e meia maratona terão início a 8 de Outubro pelas 09h e para a mini maratona começam a 9 de Outubro (domingo) pelas 09h.