Poemas da preguiça e do vinho

DR

Li Bai, grande poeta da dinastia Tang, traduzido e anotado por António Izidro

Sentado sozinho na montanha Jingting

Um bando de aves nas alturas do céu,

uma nuvem espreguiça-se solitária.

Nunca o nosso olhar se farta do outro:

eu e a montanha Jingting.

Verão na montanha

Indolente agito o meu leque de alvas plumas,

de tronco nu me obrigo à verdura da floresta,

mas quando tiro o turbante e o poiso numa rocha,

uma brisa de pinho esfria o orvalho na minha testa.

Olhando a Lua depois da chuva

Nuvens e névoas se dispersam,

abro a janela e dou por meia Lua sorrateira.

Campos longínquos, nublados,

cruzados por rios de seda pura.

A Lua clareia a serra curva a meia altura;

inunda de luar o mar quando ascendia;

sofrerei se este aro abandonar

e por isso velarei até ser dia.

Bebendo sozinho ao luar

Entre as flores, um jarro de vinho,

levanto a taça, bebo sozinho.

Convido a Lua, é a sua vez,

com a minha sombra já somos três.

A Lua não sabe o vinho beber

e a sombra só faz o que eu fizer.

Tenho estes dois por companhia,

noite de Abril, plena alegria.

Canto e a Lua ouve o meu cantar,

danço e a sombra segue o meu dançar.

Folguemos unidos até aguentar,

pois depois o sono vai-nos separar.

Ó peregrinos sem alma de meu vazio festim,1

na Via Láctea faremos uma outra festa sem fim!

1. Peregrinos sem alma Não obstante a momentânea alegria que trouxeram, a Lua e a sombra são assim tratadas pelo poeta por não perceberem a sua solidão. Pode-se ler nos versos um conceito paradoxal, em linha com a filosofia budista sobre o criar e o desconstruir; em que, se por um lado se constrói, logo algo é desconstruído, desta destruição nasce seguidamente uma nova criação. É assim que o poeta quebra a solidão construindo a presença dos “companheiros”, realidade que logo se desvanece, quando no fim cada um segue o seu caminho; a partir desta separação, o poeta reconstrói a amizade, profetizando encontros perenes na eternidade celeste.

Não amasse o Céu o vinho…

Não amasse o Céu o vinho e nele não haveria

Estrela de Vinho remota.

Não amasse a Terra o vinho e nela não haveria

fontes de onde o vinho brota.1

Ora se à Terra e ao Céu o vinho tanto agrada,

a tudo o que é divino, o meu grande amor ao vinho

por certo não é maçada.

Fluído, cristalino vinho, para virtuoso beber,

e vinho turvo e espesso para letrado entreter:2

Se doutos mestres dele gostam e de bom grado o aceitam,

para quê perguntar aos deuses se por acaso o rejeitam?

Já vou na terceira taça quando dou por mim na Via,

com uma “medida” emborcada a Natureza me guia.

Ó gáudio tão desmedido que do vinho se retém,

alegria rutilante que o homem sóbrio não tem!

1. Fontes vinícolas. A analogia entre o vinho e as fontes de uma região de onde brotava água tão doce como o vinho.

2. Vinho cristalino e vinho turvo. Um é coado, refinado, o outro não; pelo facto de no culto aos ancestrais ser oferecido apenas o vinho puro, a tradição manda que aos virtuosos seja servido vinho cristalino e aos letrados o vinho turvo.

In António Izidro, “Li Bai – A Via do Imortal”, Livros do Meio, 2022