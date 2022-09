Varíola dos macacos | Hong Kong regista primeira infecção

DR

As autoridades de saúde de Hong Kong anunciaram ontem a primeira infecção de varíola dos macacos. O paciente é um residente de 30 anos que está a ser tratado em isolamento no Queen Mary Hospital. Antes de chegar a Hong Kong na segunda-feira, o indivíduo visitou o Canadá, Estados Unidos e Filipinas

Foi ontem anunciado a primeira infecção de varíola dos macacos em Hong Kong. Segundo as autoridades de saúde da RAEHK, o paciente é um residente de 30 anos de idade, que chegou a Hong Kong na segunda-feira directamente para quarentena no Ramada Harbour View Hotel, em Sai Ying Pun. No dia em que deu entrada no quarto para cumprir o isolamento obrigatório aparentava boa condição de saúde, apesar de já sentir dores de garganta.

No entanto, segundo as autoridades de saúde, desde o dia 30 de Agosto sentia comichões e irritação na pele, e a partir do dia 2 de Setembro que evidenciava inchaço nos gânglios linfáticos. Finalmente, a sua condição piorou na terça-feira e foi admitido no Queen Mary Hospital, onde lhe foi diagnosticada varíola dos macacos, ficando isolado a receber tratamento.

Foi ontem adiantado que antes de embarcar num voo nas Filipinas, com destino a Hong Kong, o homem esteve no Canadá e nos Estados Unidos.

O médico do Centro de Protecção de Saúde (CHP na sigla em inglês) Chuang Shuk-kwan não teve dúvidas em afirmar que o paciente fora exposto ao vírus no estrangeiro. “Com base nas datas em que os sintomas se começaram a sentir, tendo em conta o período de incubação e actividades de alto risco, suspeitamos que o paciente tenha sido infectado durante a estadia nos Estados Unidos”, afirmou o médico, citado pela emissora RTHK.

Identificação à chegada

A Organização Mundial de Saúde (OMS) indicou que, com base em surtos observados em múltiplos países, os pacientes identificados como infectados por varíola dos macacos são principalmente, mas não exclusivamente, homens que têm relações sexuais com outros homens.

No entanto, a OMS realça que o vírus se propaga através do contacto próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, tais como roupa de cama. No fundo, qualquer pessoa que tenha um contacto próximo com pessoas infectadas pode apanhar o vírus independentemente da sua orientação sexual.

O dirigente do CHP, Edwin Tsui, disse que é difícil detectar casos de varíola dos macacos nas chegadas ao aeroporto.

Não foram identificados contactos próximos do doente, mas as autoridades alertaram os passageiros que viajaram no mesmo voo para Hong Kong que o homem infectado para estarem atentos ao desenvolvimento de possíveis sintomas.