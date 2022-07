Monkeypox | China vai exigir teste a viajantes chegados do estrangeiro

Reuters

A China vai exigir testes à doença ‘monkeypox’, além dos exigidos para a covid-19, a todos os viajantes que cheguem ao país, noticiou no sábado o jornal oficial Diário do Povo.

A Comissão de Saúde da China exigiu que várias autoridades locais fizessem testes à ‘monkeypox’ entre os chegados do estrangeiro, especialmente aqueles cujo historial de viagens inclua países com casos desta doença nos 21 dias anteriores à entrada no país asiático, indicou.

As pessoas com sintomas, tais como erupções cutâneas, devem também ser “acompanhadas de perto” e quaisquer casos suspeitos devem ser comunicados às autoridades de prevenção para transferência para “instituições médicas designadas”.

Quem apresentar aqueles sintomas deve fazer testes para excluir outras doenças como a varíola, a rubéola ou o sarampo. De acordo com o jornal, a Comissão também pediu a quem tenha estado em contacto com infetados com monkeypox para informar as autoridades, mesmo que não apresente quaisquer sintomas.

Até agora, a China não comunicou quaisquer casos de ‘monkeypox’, que se propagou a 50 países desde o início do ano, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). A maioria dos 3.413 casos confirmados este ano foram registados na Europa.

O diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, afirmou na sexta-feira que quase 90% dos casos detetados globalmente, desde meados de maio, estão concentrados na Europa, onde as infeções triplicaram nas últimas duas semanas.