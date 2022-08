Diplomatas africanos querem fortalecer laços económicos com China

Vinte e nove diplomatas de 15 países africanos visitaram a zona piloto do Programa de Cooperação Económica e Comercial Profunda China-África na Província de Hunan, no centro da China, de 27 a 29 de Julho. Os embaixadores expressaram confiança na economia chinesa e disseram esperar laços económicos e comerciais mais estreitos com a China.

Apesar dos ressurgimentos pontuais da covid-19 e da situação internacional complexa e volátil, os diplomatas avaliaram que a economia chinesa é resiliente e o mercado chinês está cheio de oportunidades. Expressaram esperança de fortalecer a cooperação com a China em sectores como agricultura, economia digital e saúde.

De acordo com o embaixador da Tanzânia na China, Mbelwa Kairuki, o forte mercado chinês de 1,4 mil milhões de pessoas oferece muitas oportunidades para todos os países africanos.

“A cooperação comercial e económica China-África tem crescido nos últimos 20 anos”, disse Kairuki, que está convencido de que haverá mais oportunidades para a Tanzânia exportar produtos para a China, especialmente produtos de alto valor agregado.

A Tanzânia procura oportunidades para os seus produtos agrícolas no mercado chinês, facilitadas pela zona piloto para uma cooperação económica e comercial profunda sino-africana, assinalou o diplomata.

A zona piloto é uma importante iniciativa no âmbito dos “Nove Programas” que foram estabelecidos na Oitava Conferência Ministerial do Fórum de Cooperação China-África, em Novembro do ano passado. Novos modelos e caminhos para o comércio, investimento e cooperação financeira China-África estão a ser cultivados para apoair a transformação e actualização da cooperação económica e comercial sino-africana.

Durante a visita de três dias à zona piloto, os embaixadores africanos visitaram a área central do local, bem como as principais empresas.