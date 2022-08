Segurança | Visita de Pelosi altera regras do jogo na região

Nada voltará a ser como era antes da visita da líder do Congresso dos EUA a Taiwan. Para Pequim, é muito claro o apoio às forças independentistas e de modo nenhum tolerará passos nesse sentido, sentindo-se no direito e no dever de intervir para garantir a integridade nacional, ainda que tenha de recorrer à força. O status quo, que garantiu a paz durante sete décadas, não voltará

Analistas chineses, publicados nos media oficiais da China, disseram que “a luta entre a China e os EUA neste momento é sobre dignidade e interesses estratégicos concretos, mas estes últimos são muito mais importantes”. Para a China, o caso Pelosi servirá, sobretudo, para mudar o status quo, porque “mudar toda a situação da região é muito mais significativo e valioso”.

Lü Xiang, um investigador da Academia Chinesa de Ciências Sociais, disse que a reacção da China não será apenas uma acção momentânea, mas considerará todo o mecanismo de segurança de Taiwan. “Com base nas informações divulgadas sobre os exercícios do Exército Popular de Libertação (EPL) de 4 a 7 de Agosto, os seis locais designados cercam a ilha de Taiwan de todas as direcções, e podem ser uma série de exercícios militares sem precedentes destinados a realizar a reunificação pela força e também a lutar contra as forças externas que podem interromper o processo de reunificação”, disse Lü.

“Devido à chegada de Pelosi ao aeroporto de Taipé, que ignorou totalmente o aviso da China, é certo que o status quo da situação do Estreito de Taiwan foi quebrado, e a China fará com que entre num novo status quo”, salientou Lü.

Armas no mar

Com efeito, o EPL, na noite em que Nancy Pelosi aterrou em Taiwan, lançou enormes exercícios militares em redor da ilha, incluindo um exercício de fogo vivo de longo alcance no Estreito de Taiwan e um exercício de fogo vivo de mísseis convencionais a leste da ilha, com os analistas a dizerem que “a China não está apenas a visar um político americano de 82 anos de idade, mas está de olho na campanha anti-secessão, contra as autoridades secessionistas de Taiwan e está a acelerar concretamente o processo de reunificação”.

Imediatamente após o avião de Pelosi ter aterrado em Taipé na terça-feira à noite, o Comando do Teatro Oriental do EPL anunciou que dará início a uma série de operações militares conjuntas em torno da ilha de Taiwan a partir da terça-feira à noite. “Serão realizados exercícios marítimos e aéreos conjuntos em espaços marítimos e aéreos a norte, sudoeste e sudeste da ilha de Taiwan, serão realizados tiroteios de longo alcance no Estreito de Taiwan, e serão realizados lançamentos de testes de mísseis convencionais a leste da ilha de Taiwan”, disse o Coronel Shi Yi, porta-voz do Comando do Teatro Oriental do PLA, numa declaração na terça-feira.

Os exercícios conjuntos marítimos e aéreos no norte, sudoeste e sudeste irão provavelmente aperfeiçoar as capacidades dos aviões de guerra e navios de guerra para apreender a superioridade aérea e o controlo do mar; os disparos de longo alcance no Estreito de Taiwan terão provavelmente múltiplos lança-foguetes de longo alcance que podem atingir alvos na ilha directamente a partir do continente; os lançamentos convencionais de mísseis para o leste da ilha significam que, se os mísseis fossem lançados a partir do continente, sobrevoariam a ilha de Taiwan, explicam os analistas. É também possível que os mísseis sejam lançados a partir dos navios que navegam a leste da ilha, disseram peritos militares, observando que o movimento terá como alvo as forças externas que tentam intervir no processo a partir do leste.

Gu Zhong, chefe de pessoal adjunto do Comando do Teatro Oriental do EPL, disse que os exercícios envolvem percursos como bloqueio conjunto, ataque marítimo, ataque terrestre e apreensão de superioridade aérea mais disparos de armas de precisão ao vivo. “Os exercícios irão testar exaustivamente o desempenho de armas e equipamento, bem como as capacidades operacionais conjuntas das tropas, a fim de estarem prontas para todas as crises. As tropas do Comando do Teatro Oriental do PLA estão plenamente confiantes e capazes de reagir a qualquer provocação e salvaguardar resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial”, disse Gu.

Também porta-aviões Liaoning embarcou no domingo numa viagem a partir do seu porto de origem em Qingdao, província de Shandong na China Oriental, e o porta-aviões Shandong na segunda-feira partiu do seu porto de origem em Sanya, província de Hainan, no sul da China, acompanhado por um navio de assalto anfíbio do tipo 075, informou na terça-feira a imprensa na ilha de Taiwan.

Uma reportagem da emissora estatal China Central Television no sábado revelou pela primeira vez uma cena em que o que parece ser um míssil hipersónico DF-17 foi disparado. O míssil, apesar das suas características hipersónicas, é uma arma convencional.

Protestos gerais

Por seu lado, o Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês Xie Feng convocou o Embaixador dos EUA na China, Nicholas Burns, no início da manhã de quarta-feira, para protestar contra a visita de Pelosi à ilha de Taiwan. “A natureza da visita de Pelosi é extremamente viciosa e as consequências são muito graves. O lado chinês não vai ficar parado”, disse Xie a Burns.

Pouco depois da chegada de Pelosi ao aeroporto Songshan de Taipé, cinco autoridades chinesas, incluindo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, o Comité Permanente do Congresso Nacional do Povo, o Gabinete dos Assuntos de Taiwan do Comité Central do Partido Comunista da China, o Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e o Ministério da Defesa Nacional emitiram declarações condenando a visita, afirmando que “prejudicou gravemente a base política das relações China-EUA e envia uma mensagem seriamente errada às forças da ‘independência de Taiwan’”.

“A China tomará definitivamente todas as medidas necessárias para salvaguardar resolutamente a sua soberania e integridade territorial, em resposta à visita da representante dos EUA. Todas as consequências devem ser suportadas pelas forças separatistas dos EUA e da ‘independência de Taiwan’”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês na declaração.

“A autoridade secessionista do DPP conspirou com as forças externas e insistiu em convidar Pelosi para Taiwan, o que é extremamente perigoso e irá desencadear consequências graves. O Ministério da Defesa Nacional disse que o PLA conduzirá uma série de operações militares direccionadas para tomar contra-medidas na salvaguarda da soberania e integridade territorial e reprimir a interferência externa e as tentativas secessionistas”.

Pelosi garante que “os EUA não vão abandonar Taiwan”

O avião, que transportou a presidente do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, descolou às 18:01 locais do aeroporto de Songshan, Taipé, depois duma visita em que prometeu que os “Estados Unidos não vão abandonar Taiwan”. Pelosi permaneceu menos de 24 horas em Taiwan, visitando o Parlamento de Taipé antes de uma reunião com Tsai Ing-wen, líder do governo local.

“Hoje, a nossa delegação (…) veio a Taiwan para dizer inequivocamente que não vamos abandonar o nosso compromisso com Taiwan e que estamos orgulhosos da nossa amizade duradoura”, acrescentou, num evento com a Presidente da ilha, Tsai Ing-wen.

No seu discurso, a líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos garantiu que Washington não vai abandonar Taipé, enquanto Tsai assegurava que a ilha vai manter-se firme face à ameaça militar chinesa. “Não vamos abandonar o nosso compromisso com Taiwan”, afirmou Nancy Pelosi.

Taiwan “não desistirá” face à ameaça das armas, disse por sua vez Tsai Ing-wen, quando Pequim anunciou uma série de exercícios militares junto à ilha em retaliação à visita da responsável norte-americana. “Face ao aumento deliberado das ameaças militares, Taiwan não recuará. Vamos (…) continuar a defender a democracia”, reiterou.

Republicanos com ela

Um grupo de 26 republicanos do Senado dos Estados Unidos, incluindo o líder Mitch McConnell, manifestaram apoio à visita da presidente da Câmara os Representantes a Taiwan. “Apoiamos a viagem da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi”, referiu, em comunicado, um grupo de 26 republicados do Senado.

Na nota, assinada também pelo líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, os republicanos salientaram que “durante décadas, membros do Congresso dos Estados Unidos, incluindo ex-presidentes da Câmara, viajaram para Taiwan”. “Esta viagem é consistente com a política de ‘Uma China’ dos Estados Unidos com a qual estamos comprometidos”, realçaram. “Também estamos comprometidos neste momento, mais do que nunca, com todos os constituintes da Lei de Relações com Taiwan”, acrescentaram.

A Lei de Relações com Taiwan, de 1979, comprometeu em parte os EUA a manterem as capacidades defensivas da ilha, mas não garantiu que Washington interviria militarmente se a China atacasse ou invadisse Taiwan.

Por outro lado, a Casa Branca considerou hoje “não existir qualquer violação ou problemas de soberania” com a visita da presidente da Câmara dos Representantes, com o coordenador de comunicações do Conselho de segurança nacional, John Kirby, a referir que o seu país não apoia a independência de Taiwan e que a visita de Pelosi apenas “reafirma a política de uma única China”, defendida por Pequim.

O chefe da diplomacia de Pequim, Wang Yi, disse que “aqueles que ofendem a China devem ser punidos de forma inelutável” referindo-se à visita de Nancy Pelosi. “Trata-se de uma farsa pura e simples. A coberto da democracia, os Estados Unidos violam a soberania da [República Popular da] China”, acrescentou o ministro à margem de uma reunião da Associação dos Países do Sudeste Asiático (ASEAN) na capital do Cambodja.

Moscovo, Havana, Caracas e Pyongyang condenam “provocação”

A Rússia defendeu que a China tem o direito de tomar as “medidas necessárias para proteger a sua soberania”, classificando como “evidente provocação” a visita a Taiwan da presidente da câmara baixa do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi. “A parte chinesa tem o direito de tomar as medidas necessárias para proteger a sua soberania e a sua integridade territorial em relação ao problema de Taiwan”, declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) russo em comunicado. “Consideramos que as relações entre as partes no estreito de Taiwan são um assunto exclusivamente interno da China”, acrescentou, sublinhando que, para Moscovo, “existe só uma China e o Governo chinês é o único Governo legítimo que representa toda a China, e Taiwan é parte inalienável da China”.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, tinha declarado que esta visita provocava um “aumento da tensão” na região e acusou Washington de escolher “a via do confronto”. “Queremos sublinhar mais uma vez que estamos absolutamente solidários com a China, a sua atitude perante o problema é compreensível e absolutamente justificada”, declarou Peskov.

Por sua vez, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, declarou: “Washington traz desestabilização ao mundo. Nenhum conflito resolvido nas últimas décadas, mas muitos conflitos provocados”.

Também a Coreia do Norte, Cuba e Venezuela repudiaram a visita da líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos a Taiwan e expressaram apoio total à China. A Coreia do Norte apelidou a visita de Nancy Pelosi de “interferência descarada” nos assuntos internos da China.

Cuba manifestou preocupação pelo agravamento da tensão e criticou a ação norte-americana que visa “lesar a integridade territorial e a soberania” da China. Já o Governo venezuelano considerou que se trata de uma “provocação directa” da administração do Presidente norte-americano, Joe Biden, à China.

PCP pede “fim das provocações” contra a China

O PCP pediu o “fim das provocações” dos Estados Unidos com a visita da presidente da Câmara dos Representantes a Taiwan e apelou ao Governo português para se demarcar da “ingerência do imperialismo” contra a China. Em comunicado, os comunistas exigiram o “fim das provocações” dos Estados Unidos da América (EUA) na região da Ásia e do Pacífico, “das quais o Governo português se deve demarcar, o respeito pela soberania e não ingerência do imperialismo na República Popular da China”.

O PCP expressou “profunda preocupação com os últimos desenvolvimentos da situação” em Taiwan, que na óptica do partido é resultado da “provocação montada” por Washington. “Não deixando de estar relacionada com a situação interna dos EUA e as eleições em curso, esta provocação (…) insere-se na estratégia de confrontação crescente do imperialismo contra a República Popular da China, instrumentalizando Taiwan e fomentando o separatismo para pôr em causa o “princípio de uma só China”, que os EUA têm vindo a seguir”, completou o partido.

A estratégia dos Estados Unidos, na ótica do partido, é indissociável “da perigosa estratégia agressiva e belicista” de Washington, a Aliança do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e da União Europeia (UE), e representam uma “séria ameaça à paz”.