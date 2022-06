Surto de covid-19 | Registados 34 casos de contágio

Rómulo Santos

Às 9h de hoje as autoridades confirmaram a existência de 34 casos de contágio por covid-19 no território em pessoas com idades compreendidas entre os oito meses e 89 anos. Segundo uma nota de imprensa, tratam-se de 23 mulheres e 11 homens, existindo 26 casos assintomáticos.

As autoridades estão nesta fase a acompanhar 764 pessoas, das quais 178 são contactos próximos; 451 são contactos próximos não nuclear (ou seja, pessoas com os mesmos itinerários); 59 são contactos próximos por via secundária, 37 são contacto geral e sete acompanhantes.

Esta manhã foi ainda divulgada outra nota de imprensa que dá conta que foram detectados seis conjuntos de dez amostras que, de forma preliminar, testaram positivo na testagem em massa. Estes dados estão agora a ser revistos, sendo feito um apelo para que a “população preste atenção à protecção pessoal e evite aglomerações”.