Covid-19 | Macau em estado de prevenção, com 31 casos positivos. Testes em massa até amanhã

Rómulo Santos

Após a confirmação de novos casos de covid-19 de origem “desconhecida”, o Governo decretou ontem o estado de prevenção imediata e anunciou um novo plano de testagem em massa que inclui a distribuição de testes rápidos. Perante o surto “mais grave” desde o início da pandemia, Elsie Ao Ieong U apelou aos cidadãos para não saírem de casa e aos estabelecimentos não essenciais para fechar portas

Macau despertou ontem para a incerteza dos próximos dias. Após um início de noite e madrugada marcadas pela agitação das sirenes um pouco por toda a cidade e o isolamento de vários edifícios e áreas habitacionais, o Governo decidiu decretar ontem o estado de prevenção imediata e avançou para aquele que é o quarto plano de testagem em massa da população desde o início da pandemia.

“Macau está em risco de sofrer um surto do novo tipo de coronavírus na comunidade”, pode ler-se na nota do Centro de Operações de Protecção Civil emitida por volta da 01h da manhã de ontem.

Numa conferência de imprensa marcada de urgência, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong U, começou por revelar a detecção de 12 casos confirmados de covid-19 em Macau, admitindo que, provavelmente, o número deverá aumentar nos próximos dias. Sobretudo quando, segundo a responsável, a situação é a “mais grave” desde o início da pandemia. Mais tarde, o número de casos confirmados detectados no dia de ontem viria a subir para 21.

Por isso mesmo, e havendo o risco de transmissão comunitária, Elsie Ao Ieong U apelou ainda à população para ficar, tanto quanto possível, em casa e aos estabelecimentos não essenciais, incluindo os casinos, para fechar portas.

“Temos, pelo menos, 12 casos confirmados. Creio que o número vai aumentar nos próximos dias, porque estamos a proceder à testagem em massa da população. Apelo aos residentes para ficarem em casa. Oito destes casos são assintomáticos e quatro têm sintomas”, começou por dizer ao início do dia.

“Prevemos que os casos confirmados não fiquem por aqui. Esta situação é a mais grave [desde o início da pandemia], comparando com os surtos anteriores. Excepto, supermercados e outros locais de venda de bens essenciais, apelamos aos outros estabelecimentos para fecharem. Apelamos aos residentes para se manterem em casa e colaborarem com as medidas de prevenção da pandemia”, acrescentou.

As actividades educativas das escolas de todos os graus de ensino foram suspensas, assim como outros eventos públicos. As autoridades decidiram também suspender o funcionamento dos equipamentos sociais que prestam serviços diurnos (creches, centros de cuidados especiais e centros comunitários) e as visitas a lares de idosos, bem como o encerramento de museus. Quanto aos restaurantes, o Governo lançou um apelo para que a venda de refeições apenas seja feita para fora.

Durante a conferência de imprensa, Leong Man Cheong, dos Serviços de Polícia Unitários (SPU) apelou à tranquilidade e garantiu que há bens essenciais em número suficiente para toda a população.

“Foi activado o Centro de Protecção Civil que irá articular com os trabalhos de prevenção epidémica do Centro de Coordenação e manter a ordem da sociedade. Contactámos também com o Centro de Consumidores para assegurar o fornecimento dos bens necessários. Portanto, os residentes não precisam de comprar muitos bens. Apelamos aos cidadãos para prestar atenção às informações oficiais e não aos rumores”, indicou.

Mais uma voltinha

Em vigor desde o meio-dia de ontem, o novo plano de testagem em massa da população estará a decorrer, ininterruptamente, até ao meio-dia de amanhã, em 53 locais. À semelhança dos planos de testagem anteriores, o teste de ácido nucleico é gratuito, pode ser feito mediante marcação prévia e haverá filas dedicadas a pessoas com necessidades especiais, idosos e menores (estes, sem marcação prévia).

Além dos postos normais, estão também disponíveis 18 postos de testes pagos, com o objectivo de facilitar a passagem fronteiriça de trabalhadores e outros interessados.

A maior novidade do novo plano de testagem está na distribuição de três kits de testes rápidos após a recolha das amostras. No entanto, tal como explicou o director dos Serviços de Saúde, Alvis Lo Iek Long, numa primeira fase, os testes são apenas para conservar, até indicação em contrário. Caso seja necessário, o objectivo passará por ajudar os Serviços de Saúde a confirmar casos de covid-19 numa fase posterior.

“Estamos a distribuir testes rápidos aos residentes para prevenção, mas quanto ao seu uso, vamos anunciar posteriormente. O resultado dos testes rápidos pode ser carregado no código de saúde através do link disponibilizado na aplicação. Estes testes rápidos são para ajudar os serviços de saúde a confirmar casos nas amostras mistas. Essas pessoas terão de fazer o teste rápido para confirmar o seu caso. Cada residente vai ter três kits de testes rápidos para apoiar os trabalhos de prevenção epidémica”, detalhou.

Origem desconhecida

Questionado sobre os novos casos detectados, Alvis lo apontou que, para já, a sua origem é ainda “desconhecida”. Isto apesar de se tratarem de casos “conexos” e a possibilidade de o número de casos vir a aumentar nos próximos dias ser uma “certeza”.

“Há 12 casos confirmados e são todos conexos. Quanto ao historial de viagem não vejo qualquer ligação directa com outras cidades, por isso a origem é desconhecida. Posso dizer com certeza que vão ser confirmados mais casos”, referiu o responsável.

Sobre o tema, a secretária começou por apontar que, numa fase preliminar, os novos casos não estarão relacionados com os hotéis de quarentena, embora a hipótese não possa ser totalmente descartada.

“Numa fase preliminar isto não tem a ver com os hotéis designados. Não conhecemos origem e, por isso, temos que investigar. Não excluímos hipótese de os casos terem sido importados”, partilhou.

Mais tarde, numa nova conferência de imprensa, Alvis Lo viria a revelar que o número de casos confirmados subiu para 21, referentes a indivíduos com idades compreendidas entre os 8 meses e os 89 anos. Destes, detalhou o responsável, 13 são trabalhadores não-residentes (TNR) e quatro não estão vacinados (entre os quais dois idosos). Entre os TNR, sete são empregadas domésticas, três estão desempregados, dois trabalham num restaurante e um é segurança de hotel. Um dos outros casos trabalha no estabelecimento prisional de Coloane.

As autoridades separaram ainda os novos casos em dois grupos, com o primeiro, de 17 pessoas, a incluir os 13 TNR (que vivem juntos), uma pessoa que mora no mesmo andar, duas colegas dos TNR que trabalham no restaurante e a respectiva empregadora. O segundo grupo inclui o trabalhador do estabelecimento prisional e três familiares.

Sobre a origem dos casos, Alvis Lo reiterou que a fonte de contágio continua incógnita, mas que, dado “não ser provável” que a fonte sejam os hotéis de quarentena, a probabilidade de ter vindo do Interior da China é “alta”.

Ao final da noite, a contabilidade subiu para 31 casos positivos, referentes a 21 mulheres e 10 homens.

Macau

Zonas Vermelhas – Controlo Selado

Edifício Yim Lai: Rua de Manuel de Arriaga 66-66C

Padre Modern Cuisine: Avenida da Praia Grande 251

Edifício Tat Cheong: Rua de Afonso Albuquerque 33-35G

Edifício Parkway Mansion (Bloco 2): Rua do Almirante Costa Cabral 146

Centro Chiu Fok: Rua de Pedro Coutinho 23

Zona Amarela – Zona de Prevenção

Edifício Son Lei: Rua de Manuel de Arriaga 64-64B

Edifício Chun Fong: Rua de Afonso de Albuquerque 38-40A

Edifício Tak Fong: Avenida da Praia Grande 241-253

Edifício Tak Weng: Rua de Afonso de Albuquerque 37-45

Edifício Man Heng: Rua de Afonso de Albuquerque 31C-31G

Taipa

Zonas Vermelhas – Controlo Selado

Flower City – Lei Pou Kok: Avenida Olímpica 177-259, Rua de Évora 10-72