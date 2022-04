Cultura | Novo complexo de edifícios culturais “atraca” no coração de Liwan

Um mega complexo cultural está a tomar forma no distrito de Liwan, no coração de Guangzhou. O centro irá incluir o Museu de Artes de Guangdong, o Centro de Exposições da Herança Cultural e Imaterial de Guangdong e o Centro de Literatura de Guangdong. O novo complexo deverá abrir portas em 2023

A vida cultural de Guangzhou terá um novo foco no histórico distrito de Liwan, com a construção na zona da Lagoa do Cisne Branco de um polivalente complexo cultural que irá reunir três grandes estruturas: Museu de Artes de Guangdong, Centro de Exposições da Herança Cultural e Imaterial de Guangdong e o Centro de Literatura de Guangdong.

Ainda sem data oficial para entrar em funcionamento, estima-se que o complexo cultural, que junta três edifícios num espaço agregador, abra as portas ao público no próximo ano. Segundo o Executivo de Guangzhou, após a conclusão das obras de construção, e assim que estiver pronto, o complexo irá ter uma oferta significativa de eventos e exposições com entrada gratuita.

A escala alargada do projecto permite integrar exposições, entretenimento e pedagogia, numa área vasta capaz de acomodar mais de 2,5 milhões de pessoas por ano, indicam as autoridades.

Com um total de 138 mil metros quadrados, mais de 40 mil metros quadrados no subterrâneo, a divisão do espaço privilegia o Museu de Artes de Guangdong (que ocupará 65,140 metros quadrados. O Centro de Exposições da Herança Cultural e Imaterial de Guangdong e o Centro de Literatura de Guangdong vão ter 26 mil e 17,3 mil metros quadrados respectivamente.

Navegações futuras

O megaprojecto, também conhecido por “Três Museus em Um”, é estratégico em termos de política cultural da província vizinha. Criado por He Jingtang, da Academia Chinesa de Engenharia. A estrutura tem a forma de um navio a vapor, como se estivesse ancorado na margem do Rio das Pérolas.

O percurso cénico na lateral do edifício é arqueado em forma de ponte, uma referência que liga a regional cultura arquitectónica Lingnan ao resto do mundo. Ao anoitecer, iluminam-se as luzes do pavilhão da Roda Gigante e as salas de vidro nas fachadas dos três pavilhões como que reflectem o céu nocturno, revelando mais um detalhe da intricada obra arquitectónica.

O principal elemento é, como o tamanho indica, o Museu de Arte de Guangdong, cuja operação irá ficar assente em seis vectores: colecções, investigação, exposições, educação, intercâmbios culturais e serviços. Além disso, irá também conceber uma variedade de espaços de arte com vários temas, oferecendo uma vasta gama de diversões culturais e serviços.

Quanto ao Centro de Exposições do Património Cultural e Imaterial de Guangdong terá como finalidade a preservação, protecção, herança, exposição e exibição de obras literárias, investigação sobre património cultural intangível e intercâmbios culturais. Terá também como missão recolher, preservar, estudar e exibir preciosas relíquias culturais do património cultural intangível de Guangdong.

Já o Centro de Literatura de Guangdong será o ponto agregador de obras literárias originárias da área da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau, assim como de obras “nascidas” ao longo da Rota da Seda, segundo as autoridades da capital da província.