Afeganistão | China reconhece Governo talibãs mediante “condições certas”

Depois de uma reunião em Tuxi, Wang Yi, ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, disse que a China irá reconhecer o Governo dos talibãs, no Afeganistão, “quando estiverem reunidas as condições certas”, defendendo que o país não deve ser afastado da diplomacia mundial

O Governo chinês disse na sexta-feira que o reconhecimento dos talibãs como Governo legítimo do Afeganistão vai ser feito “quando estiveram reunidas as condições certas”, sinalizando assim um futuro apoio aos fundamentalistas islâmicos, que assumiram o poder em Agosto passado.

A posição de Pequim foi transmitida num comunicado do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, emitido após uma reunião de dois dias entre representantes do Afeganistão, China, Rússia, Paquistão, Irão, Tajiquistão, Turquemenistão e Uzbequistão, em Tunxi, no centro da China.

Wang Yi disse que o Afeganistão não deve ser excluído da comunidade internacional e não se deve tornar um Estado falhado. “O Afeganistão sofre com a guerra há muitos anos e não acompanhou o desenvolvimento mundial. Esta situação não se pode prolongar”

Para o governante chinês, o governo interino do Afeganistão mostrou uma “atitude positiva” em relação a outras nações, mas os seus países vizinhos esperam mais progressos no combate ao terrorismo, na reconciliação entre grupos étnicos, e na constituição de um governo inclusivo que proteja os direitos das mulheres e das crianças.

“Resolver estes problemas requer esforços incessantes. Acreditamos que o reconhecimento diplomático do governo afegão virá quando estiverem reunidas as condições certas”, frisou Wang. “Esperamos que o governo interino afegão continue a dar passos sólidos e a fazer esforços concretos nessa direcção certa”, acrescentou.

Pequim ainda não reconheceu oficialmente os talibãs, mas foi uma das primeiras nações a estabelecer contactos com os fundamentalistas, após a retirada das tropas norte-americanas e internacionais. As autoridades chinesas descreveram o grupo como uma importante força militar e política no Afeganistão.

A reunião de dois dias em Tunxi, na província oriental de Anhui, foi realizada num período em que Pequim tenta reforçar a sua influência na região, face a renovadas tensões com vários países ocidentais.

Ucrânia em Tuxi

A invasão da Ucrânia pela Rússia colocou os laços de Pequim com Moscovo sob escrutínio. Wang Yi manteve conversas bilaterais com autoridades de outros países em Anhui nos últimos dois dias, durante as quais mencionou a crise na Ucrânia e alertou para um efeito de repercussão das sanções contra a Rússia.

Numa reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Afeganistão, Amir Khan Muttaqi, na quinta-feira, Wang Yi disse que a guerra na Ucrânia não significa que as necessidades do Afeganistão devem ser ignoradas. Muttaqi disse que nenhuma força estrangeira vai ter permissão para ocupar o Afeganistão e usar o Afeganistão para se opor a outras nações.

“Os Estados Unidos prejudicaram a soberania política e económica do Afeganistão durante muito tempo e destruíram instalações, durante a sua retirada apressada, fazendo com que o Afeganistão (enfrente hoje grandes dificuldades)”, disse Muttaqi, citado num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Uma declaração conjunta dos ministros dos Negócios Estrangeiros da China, Irão, Paquistão, Rússia, Tajiquistão, Turquemenistão e Uzbequistão, após o encontro de dois dias, apelou aos “países principais responsáveis pela situação atual no Afeganistão” que cumpram os seus compromissos sobre a recuperação económica e o futuro desenvolvimento da nação devastada pela guerra.

A mesma nota apontou que o fornecimento de ajuda humanitária não deve ser politizado, mas também pediu ao Afeganistão que tome medidas mais visíveis para cortar laços com todo o tipo de forças terroristas.