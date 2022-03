Habitações Públicas | Song quer critérios dinâmicos de distribuição

Song Pek Kei defende a criação de um mecanismo dinâmico de critérios que permitam aos residentes candidatar-se aos diferentes tipos de habitação económica.

Em declarações citadas pelo jornal Ou Mun, a deputada considerou que a situação social muda com muita rapidez, principalmente nos últimos anos devido à crise económica, e que o Governo tem de responder às mudanças, como a perda de rendimentos, alteração do estado civil ou nascimento de filhos.

Por exemplo, Song explicou que muitos candidatos a habitação económica têm idade entre os 23 e 44 anos. A estas pessoas normalmente são atribuídas fracções do tipo T1. Contudo, não é tido em conta que os candidatos nessa faixa etária podem casar no curto ou médio prazo, ou ter filhos, o que faz com que as fracções atribuídas para compra deixem de se adequar ao agregado familiar.

Para sublinhar a importância do problema, Song Pek Kei frisou que o desafio da habitação, principalmente para as famílias, é uma questão urgente, das que mais contribui para a redução da natalidade.

A deputada ligada à comunidade de Fujian e ao empresário Chan Meng Kam, vincou ainda que a maior parte dos agregados procura um espaço para efectivamente viver e não para especular no mercado imobiliário.