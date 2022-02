Covid-19 | Hong Kong ultrapassa os sete mil casos. China envia reforços

O número de casos de covid-19 em Hong Kong não pára de subir e hoje atingiu um total de 7.533 novas infecções. Uma bebé de 11 meses faleceu no domingo. Nesta fase, a China tem enviado reforços e profissionais para acompanhar os trabalhos de controlo da pandemia, pautada pela variante Ómicron

O panorama da pandemia em Hong Kong está longe de mostrar sinais de melhoria. Dados oficiais, noticiados pelo canal de rádio e televisão RTHK, mostram que o número de novos casos atingiu os 7.533 esta segunda-feira, além de que se registou a morte de uma bebé de 11 meses este domingo.

Lau Ka-hin, responsável pela Autoridade Hospitalar da região vizinha, explicou em conferência de imprensa que a bebé teve febre e convulsões quando foi levada ao hospital Tseung Kwan O. A menina foi entubada e internada na unidade dos cuidados intensivos no hospital Queen Elizabeth, tendo sido medicada com retrovirais. No entanto, a sua condição de saúde deteriorou-se, tendo sofrido uma paragem cardiorespiratória. O mesmo responsável explicou que a bebé foi infectada pelos seus familiares.

Albert Au, do Centro para a Protecção de Saúde, disse estimar que o número de casos de covid-19 continue a aumentar, registando-se também uma crescente transmissão comunitária do novo coronavírus.

China envia ajuda

Entretanto, a agência Xinhua noticiou hoje que duas delegações de médicos da China continuaram a inspecção aos tratamentos e trabalho de prevenção da pandemia realizados pelos profissionais de Hong Kong. A equipa, composta por epidemiologistas, trocou informações com os representantes de entidades como o Departamento de Saúde de Hong Kong, entre outras.

Nesta reunião entre profissionais foram discutidas medidas sobre a realização de quarentenas e a operacionalização da linha de apoio 24 horas para garantir a funcionalidade do esquema “StayHomeSafe”.

Sophia Chan, secretária para a Segurança Alimentar e Saúde do Governo de Hong Kong adiantou que as autoridades vão estudar e implementar as recomendações feitas pelos peritos chineses.

“O Governo de Hong Kong vai realizar todos os esforços para implementar estratégias de controlo da pandemia que sejam efectivas, com focos específicos e as mais adequadas à situação de Hong Kong com o objectivo de cortar as cadeias de transmissão o mais rapidamente possível e colocar sob controlo a quinta vaga da pandemia”, frisou.

Outra das delegações reuniu ainda com profissionais da Autoridade Hospitalar de Hong Kong, tendo sido trocadas informações sobre a quinta vaga da pandemia. Foram também realizadas visitas a alguns hospitais. Estes especialistas, vindos da província de Guangdong, estiveram em Hong Kong entre quinta e sexta-feira.