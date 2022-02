China-França | Xi Jinping e Emmanuel Macron querem reforço de relações 

Os Presidentes da China e de França conversaram via telefone esta quarta-feira e prometeram o reforço de cooperação bilateral mas também no contexto da União Europeia. Ambos os governantes demonstraram esperança na ratificação do acordo de investimentos entre a China e a UE

O Presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo francês, Emmanuel Macron, concordaram na quarta-feira em aprofundar a cooperação entre a China e a França e avançar nas relações entre a China e a União Europeia (UE).

Segundo a agência Xinhua, ambos os governantes mantiveram uma conversa via telefone, tendo Xi Jinping destacado que a China e a UE devem manter um entendimento correcto entre ambos e persistir no respeito e diálogo mútuos, bem como na cooperação e nos benefícios recíprocos.

Desta forma, Xi Jinping considerou que os dois países devem trabalhar em conjunto para construir um novo desenvolvimento das relações entre a China e a UE. A China diz-se disposta a trabalhar com a França para a obtenção de sucessos aquando da realização da reunião dos líderes China-UE e numa nova ronda de diálogo sobre assuntos estratégicos, económicos e comerciais.

Xi Jinping frisou também ser importante avançar na ratificação e implementação do acordo de investimentos entre a China e a UE, a fim de criar benefícios para ambos os lados. Também Macron “expressou a sua esperança no progresso da ratificação e implementação” do mesmo acordo.

Por sua vez, Macron disse que a actual situação mundial está “cheia de tensões e turbulência”, pelo que a França espera aprofundar a sua parceria estratégica com a China.

O governante disse que o país está satisfeito com os avanços feitos pelos dois países, nos últimos anos, em áreas como a tecnologia, agricultura, aviação e energia nuclear.

Relativamente à covid-19, Emmanuel Macron referiu que a França está disposta a colaborar com a China para enfrentar os impactos da pandemia.

JO na agenda

Na conversa telefónica de quarta-feira os Jogos Olímpicos (JO) de Inverno também marcaram a agenda dos dois governantes. Macron referiu que a organização desta competição em Pequim “é uma tarefa bastante exigente”, tendo em conta as circunstâncias actuais da pandemia. Já Xi Jinping adiantou que os JO se realizaram sem problemas e conforme o planeado, o que demonstra que a comunidade internacional “anseia por paz, unidade e progresso”.

A França assumiu este ano a presidência rotativa da UE, o que levou Xi Jinping a afirmar que o país tem feito esforços para aumentar a solidariedade no seio dos estados-membros e a autonomia estratégica do continente europeu.

Ainda em matéria de cooperação económica, Xi e Macron discutiram “a próxima etapa” da implementação de vários acordos de cooperação económica bilateral em matérias como a tecnologia agrícola, com um maior registo de empresas agro-alimentares na China.

Foi também defendida, entre outras medidas, uma maior adesão dos bancos e instituições financeiras francesas ao Sistema de Pagamento Interbancário Transfronteiriço do RMB.