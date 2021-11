Taiwan | Delegação de políticos norte-americanos inicia visita à ilha

Depois da recente visita de deputados europeus, um grupo de políticos norte-americanos, todos do Partido Republicano, está desde terça-feira em Taiwan. A China já criticou veementemente a presença dos congressistas e senadores dos EUA, classificando-a como mais um “acto de provocação”

Um grupo de congressistas e senadores dos Estados Unidos iniciou ontem uma visita a Taiwan, numa viagem que Pequim já classificou como um “acto de provocação”.

O jornal de Hong Kong South China Morning Post apontou que a delegação dos EUA desembarcou em Taiwan na terça-feira, a bordo de um avião militar oriundo de Manila.

De acordo com o mesmo jornal, que cita duas fontes familiarizadas com a viagem, que pediram o anonimato, a delegação é composta por pelo menos seis representantes políticos, incluindo os senadores John Cornyn, Tommy Tuberville, Mike Crapo e Mike Lee, e o congressista Jake Ellzey, todos do Partido Republicano.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan detalhou que a viagem é organizada pelo Instituto Americano de Taiwan (a embaixada ‘de facto’ de Washington na ilha, já que, em 1979, os Estados Unidos romperam relações diplomáticas oficiais com Taipé, e estabeleceram laços com Pequim).

As autoridades de Taiwan recusaram-se a especificar a duração e os objectivos da visita e anunciaram que estas informações vão ser disponibilizadas “na devida altura”.

Relações espinhosas

Para a China, este é o mais recente “acto de provocação” num conflito particularmente espinhoso entre as duas maiores economias do mundo.

“Exigimos que os Estados Unidos cessem imediatamente as suas acções provocadoras e destrutivas, que levam à escalada da tensão no Estreito de Taiwan, e parem de enviar mensagens erradas às forças separatistas em Taiwan”, disse em comunicado o porta-voz do Ministério da Defesa da China, Tan Kefei.

O porta-voz do comando do Teatro de Operações do Exército Chinês, o coronel Shi Yi, anunciou que os militares chineses vão iniciar uma série de manobras, perto do Estreito de Taiwan – uma acção habitual, de cada vez que políticos estrangeiros visitam a ilha.

A última vez que representantes dos EUA visitaram Taiwan foi em Junho passado, enquanto outro grupo fez o mesmo em Abril, a primeira vez desde a chegada de Joe Biden à Casa Branca.

Ao longo deste ano, intensificaram-se as incursões de aviões militares chineses na zona de identificação aérea de Taiwan (554 entre Setembro de 2020 e Agosto de 2021, segundo um relatório recente dos militares do território).