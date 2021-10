SJM | Casino Oceanus reabriu portas no sábado

O casino Oceanus, da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), voltou a abrir portas no sábado após ter sido detectado o 72º caso de infecção associado a este local.

Segundo um comunicado, a SJM assegura que foi realizada a limpeza e desinfecção dos espaços mediante inspecção dos Serviços de Saúde de Macau. O casino Oceanus fechou portas no passado dia 5, depois de as autoridades terem registado o percurso do homem, que jogou neste casino nos dias 28 e 30 de setembro, bem como no dia 2 de Outubro.