O futuro do ensino

Com Agosto a chegar ao fim, as universidades de Macau, as escolas secundárias e as primárias começam a abrir para preparar o início das aulas, que terá lugar em Setembro. Devido aos casos de infecção que surgiram há três semanas, algumas universidades suspenderam as aulas presenciais e passaram para o sistema de ensino online, e isto mesmo depois de se ter verificado através do processo de testagem universal ao ácido nucleico, que não existiam mais pessoas infectadas.

O facto de as escolas estarem a adoptar o ensino online não é novidade. Na situação epidémica que vivemos, é a única forma de reduzir os contactos e a possibilidade de propagação do vírus. É uma prática que não levanta dúvidas. Claro que algumas disciplinas não se podem limitar às aulas online. Por exemplo, as aulas em laboratório têm de ser presenciais. Assim sendo, com a abertura das escolas teremos oportunidade para perceber se o ensino online se deve ou não manter. De todos os estabelecimentos de ensino, as universidades são o local privilegiado para a realização do ensino à distância. Os alunos são mais maduros, mais focados e têm mais conhecimentos informáticos, o que facilita a aprendizagem à distância.

Se o ensino online vier para ficar, tornar-se-à a norma e passará a ser equivalente ao ensino na sala de aulas. Se assim for, as universidades vão ter de considerar uma série de questões, inclusivamente se este método é conveniente para todos os estudantes. Como já foi mencionado, algumas matérias precisam de aulas práticas, que são necessariamente presenciais.

Se o ensino online passar a ser uma constante, será preciso regulamentá-lo. Em primeiro lugar, é fundamental assegurar que se obtêm resultados e que a aprendizagem é igualmente eficaz. Durante os exames, como o aluno não podem ser vigiado, o mais provável é ter de se adoptar o método do “livro aberto”. As perguntas devem estar direccionadas para a compreensão, a análise e a aplicação de conhecimentos, para que os estudantes não possam encontrar directamente as respostas nos materiais de apoio. Como a análise e a compreensão são subjectivas, as respostas vão variar de aluno para a aluno. Se a avaliação se focar na análise, na compreensão e na aplicação de conhecimentos, o ensino online terá naturalmente de ser encaminhado nesse sentido. Ao nível universitário, as matérias são complexas e por isso é fácil elaborar perguntas que vão ao encontro destes objectivos. Mas passar-se-á o mesmo com o ensino básico?

Outra questão que se levanta é a gravação em vídeo. Com o desenvolvimento tecnológico, é fácil para os alunos gravarem as aulas online. Mas a que fim se podem destinar as gravações? Não nos podemos esquecer que estes vídeos podem circular na Internet. Se um estudante gravar uma aula e passar a gravação a um colega, poderá este último ver o vídeo sem ter de assistir às aulas? Podem estes vídeos vir a substituir completamente a necessidade de se assistir às aulas? Para implementar o ensino online, estas questões têm de ser abordadas devidamente.

Os níveis primário e secundário levantam mais problemas ao ensino à distância. Os estudantes são mais novos e não têm tanta capacidade de concentração. Para estes jovens o ensino online não é a melhor opção. Este método de ensino requer também conhecimentos informáticos. Terão estas crianças conhecimentos informáticos suficientes para acompanharem o ensino à distância? Se surgirem problemas técnicos, haverá apoio para os resolver? Os estudantes do ensino primário precisam de ser acompanhados pelos pais durante as aulas online. Os pais que têm trabalho a tempo inteiro ficam sujeitos a uma grande pressão. Além disso, o ensino online pressupõe que todos os estudantes têm computadores. Se uma família não tiver computador por dificuldades financeiras, como é que os filhos vão poder estudar?

Várias pessoas em Macau defendem que os alunos e todo o pessoal escolar deveriam ser testados antes do regresso às aulas, uma medida que ajuda a combater a epidemia e a garantir a saúde de todos. Mas devemos compreender que mesmo que o teste esteja negativo existe sempre a possibilidade de serem infectados posteriormente.

Actualmente, só a vacina nos pode proteger do vírus, mas mesmo com a vacina podemos ser infectados e contaminar outras pessoas. Além disso, existem restrições etárias à vacinação. Em geral, as crianças com menos de 12 anos não devem ser vacinadas e mesmo os adolescentes têm algumas limitações. Assim sendo, só a testagem regular dos estudantes e do pessoal escolar permitirá o regresso às aulas presenciais. Mas mesmo que todos estejam vacinados e testados, não há garantia absoluta que não possa vir a haver alguns casos de infecção.

A epidemia não vai acabar de um dia para o outro, e temos de considerar os prós e os contras do ensino online e do ensino presencial. Em vez de optarmos pelo ensino online apenas quando surgem casos de infecção, porque não encararmos este método como o futuro do ensino?

Consultor Jurídico da Associação para a Promoção do Jazz em Macau

Professor Associado da Escola Superior de Ciências de Gestão/ Instituto Politécnico de Macau

